Προσωρινός Διοικητής του ΕΟΠΥΥ ο Αθανάσιος Ζαμάνης

Με απόφαση του Υπουργού Υγείας κυρίου Άδωνι Γεωργιάδη και μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της θητείας της Διοικήτριας του ΕΟΠΥΥ κυρίας Θεανώς Καρποδίνη, της οποίας ο διορισμός λήγει την Παρασκευή 19 Ιουνίου 2026, προσωρινός Διοικητής του ΕΟΠΥΥ αναλαμβάνει ο κύριος Αθανάσιος Ζαμάνης, νυν Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΠΥΥ.
Η διαδικασία προκήρυξης της θέσεως θα προχωρήσει μέσω ΑΣΕΠ βάσει του σχετικού νόμου.
Πηγή: skai.gr
- Θεσσαλονίκη: Γέφυρα πήρε κλίση μετά από διέλευση φορτηγού σε παράδρομο - Έκλεισε ο δρόμος, καθυστερήσεις στην κυκλοφορία
- Χατζηδάκης: Το Ελληνικό αρχίζει και παίρνει σάρκα και οστά – Στις αρχές του 2027 μπαίνουν οι πρώτοι κάτοικοι
- Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην Πέλλα - Κινητοποιήθηκε και ελικόπτερο
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.