Ολοκληρώθηκε, σήμερα, Τετάρτη 17 Ιουνίου, η επίσκεψη του υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια, στις ΗΠΑ.

Όπως ανακοινώθηκε, κατά την επίσκεψή του, ο Νίκος Δένδιας συναντήθηκε με στελέχη ερευνητικών ιδρυμάτων και αμερικανικών εταιρειών, οι οποίες βρίσκονται στην πρωτοπορία σε διεθνές επίπεδο, στους τομείς της καινοτομίας και των νέων τεχνολογιών, στον τομέα της Άμυνας.

Συγκεκριμένα, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας ενημερώθηκε αναλυτικά για τις τελευταίες εξελίξεις στην αμυντική τεχνολογία και ειδικότερα για τις δυνατότητες που προσφέρουν τα αυτόνομα μη επανδρωμένα συστήματα νέας γενιάς, τις τεχνολογικές εξελίξεις στη ρομποτική και την κυβερνοασφάλεια, καθώς και για τις δυνατότητες των συστημάτων υψηλής ισχύος μικροκυμάτων.

Επίσης, είχε την ευκαιρία να ενημερωθεί για προηγμένα αμυντικά συστήματα που ενισχύουν την ακρίβεια και επιταχύνουν τη λήψη αποφάσεων επί του πεδίου.

Στο Όστιν, ο Νίκος Δένδιας επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις της εταιρείας που κατασκεύασε το μη επανδρωμένο σκάφος επιφανείας του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, το οποίο διέσωσε πριν από λίγες ημέρες το πλήρωμα του ελικοπτέρου Apache που κατέπεσε στον Περσικό Κόλπο.

Ο υπουργός συνοδευόταν στις επισκέψεις του από τον διευθυντή ΣΤ΄ Κλάδου του ΓΕΣ, υποστράτηγο Γεώργιο Πανούση, τη γενική πρόξενο της Ελλάδας στο Λος 'Αντζελες, Χριστίνα Βαλασσοπούλου και τον γενικό πρόξενο της Ελλάδας στο Χιούστον, Λάμπρο Κακίση.

Πηγή: skai.gr

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