Το ισραηλινό Πολεμικό Ναυτικό επεσήμανε ότι χρησιμοποίησε για πρώτη φορά ένα νέο θαλάσσιο αντιαεροπορικό σύστημα χάρη στο οποίο αναχαίτισε οκτώ ιρανικά drones στη διάρκεια της νύκτας.

Το σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας Μπαράκ Μάγκεν έχει εγκατασταθεί στην πυραυλάκατο Saar-6, την οποία το Ισραήλ έχει αγοράσει από τη Γερμανία και μπορεί να αντιμετωπίσει διάφορες απειλές, περιλαμβανομένων drones και πυραύλων κρουζ.

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα ότι έχει καταστρέψει «το ένα τρίτο» των εκτοξευτήρων πυραύλων εδάφους-εδάφους του Ιράν, κατά την τέταρτη ημέρα της μαζικής επίθεσης που έχει εξαπολύσει εναντίον στόχων του ιρανικού πυρηνικού και βαλλιστικού προγράμματος, αν και ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατς δήλωσε ότι ο στρατός δεν στοχοθετεί σκοπίμως τους κατοίκους της Τεχεράνης.

«Περισσότερα από 50 μαχητικά και άλλα αεροσκάφη διεξήγαγαν πλήγματα και κατέστρεψαν περισσότερους από 120 εκτοξευτήρες πυραύλων εδάφους-εδάφους. Αυτό ισοδυναμεί με το ένα τρίτο των εκτοξευτήρων πυραύλων εδάφους-εδάφους που διαθέτει το ιρανικό καθεστώς», δήλωσε ο εκπρόσωπος του στρατού του Ισραήλ, ο ταξίαρχος Εφί Ντεφρίν, στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το Ισραήλ έπληξε στη διάρκεια της νύκτας περισσότερους από 20 στόχους στο ιρανικό έδαφος και «έχει πετύχει να αποκτήσει αεροπορική υπεροχή έναντι του Ιράν».

Ωστόσο, ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατς σημείωσε ότι ο ισραηλινός στρατός δεν επιδιώκει σκοπίμως να βλάψει τους κατοίκους της Τεχεράνης, ανασκευάζοντας τις δηλώσεις που είχε κάνει νωρίτερα σήμερα.

«Θέλω να ξεκαθαρίσω το προφανές: δεν υπάρχει πρόθεση να βλάψουμε τη σωματική ακεραιότητα των κατοίκων της Τεχεράνης, όπως κάνει ο δολοφόνος δικτάτορας στους κατοίκους του Ισραήλ», τόνισε ο Κατς.

Λίγο νωρίτερα ο Ισραηλινός υπουργός είχε αναφέρει σε ανάρτησή του σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Ο αλαζόνας δικτάτορας της Τεχεράνης έχει μεταμορφωθεί σε έναν δειλό δολοφόνο που βάλλει σκόπιμα εναντίον αμάχων στο Ισραήλ για να αποτρέψει τον Τσαχάλ (σ.σ. Ισραηλινό στρατό) να συνεχίσει την επίθεση που αποδεκατίζει τις (στρατιωτικές) ικανότητές του. Οι κάτοικοι της Τεχεράνης θα πληρώσουν το τίμημα, και σύντομα».



Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

