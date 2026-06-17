Μερτς: Ο Τραμπ συμφώνησε στην παραγωγή αμερικανικών όπλων με ειδικές άδειες για την Ουκρανία

Ο Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) συμφώνησε στην παραγωγή αμερικανικών όπλων με ειδικές άδειες για την Ουκρανία, σύμφωνα με τον Γερμανό καγκελάριο, Φρίντριχ Μερτς.

Τα κράτη της G7 θέλουν να αντιμετωπίσουν τις ελλείψεις στην προμήθεια όπλων προς την Ουκρανία μέσω της παραχώρησης αδειών παραγωγής. Πρόκειται για «εκτεταμένες αδειοδοτήσεις, και από αμερικανικές εταιρείες» προς ευρωπαϊκές και ουκρανικές βιομηχανίες, δήλωσε ο Γερμανός καγκελάριος.

Ο ίδιος είπε ότι είναι «ευγνώμων» στον πρόεδρο των ΗΠΑ, ο οποίος έδειξε «πραγματικά υψηλό βαθμό συνεργασίας».

Πριν τις δηλώσεις του Μερτς, ο Τραμπ είχε αναφέρει ότι θα εξεταστεί η επιθυμία της Ουκρανίας να κατασκευάσει αμερικανικούς πυραύλους στην Ευρώπη. «Θα ήθελαν να μπορούν να το κάνουν αυτό. Θα το εξετάσουμε», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι είχε εποικοδομητικές συνομιλίες με τους Ζελένσκι και Πούτιν

Στο μεταξύ, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τετάρτη ότι είχε εποικοδομητικές συνομιλίες με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν και τον Ουκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Ζελένσκι και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί του παρευρέθηκαν στη σύνοδο κορυφής της G7 αυτής της εβδομάδας στο Εβιάν-λε-Μπεν της Γαλλίας, ελπίζοντας να πείσουν τον Τραμπ ότι η κατάσταση στο πεδίο της μάχης στην Ουκρανία έχει βελτιωθεί χάρη στις επιδρομές με drones βαθιά μέσα στη Ρωσία.

Ο Τραμπ δεν θέλησε να απαντήσει αν θεωρεί τον Πούτιν περισσότερο υπεύθυνο για τη σύγκρουση στην Ουκρανία. «Λοιπόν, δεν θέλω να σχολιάσω αυτό το θέμα, γιατί προσπαθώ να το διευθετήσω, και αυτό δεν το κάνει εύκολο».

Πηγή: skai.gr

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