Καθυστερήσεις παρατηρούνται την τελευταία ώρα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Αθηνών, στο ρεύμα προς Αθήνα και μετά τα διόδια των Μαλγάρων, καθώς παραμείνει κλειστός ο παράδρομος Μαλγάρων Κλειδίου

Ο παράδρομος έκλεισε λίγο μετά τις 15:00 καθώς όπως διαπιστώθηκε μετά από διέλευση φορτηγού, μία γέφυρα πήρε κλίση με συνέπεια η κυκλοφορία οχημάτων σε αυτή να μην θεωρείται ασφαλής

Στο σημείο η Τροχαία εκτρέπει την κυκλοφορία των οχημάτων προς τα Μάλγαρα ενώ στην ΠΑΘΕ εκτελούνται εργασίες ασφαλτόστρωσης, με συνέπεια να σημειώνονται καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων

Στο σημείο αναμένεται μηχανικός προκειμένου να εξετάσει τη στατικότητα της γέφυρας.

Η ανακοίνωση για το περιστατικό από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

«Σχετικά με τη γέφυρα στον παράδρομο της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Αθηνών, μεταξύ Μαλγάρων και Κλειδίου στο ύψος του Λουδία, όπου έχει διακοπεί η κυκλοφορία τωνοχημάτων από τις 15.00 μ.μ. , σας ενημερώνουμε ότι πρόκειται για μεταλλική γέφυρατύπου Bailey με ξύλινο κατάστρωμα.

Κατασκευάστηκε το 1950 στον οδικό άξονα της παλιάς εθνικής Θεσσαλονίκης – Βέροιας για να ενώσει οδικά τους νομούς Θεσσαλονίκης και Ημαθίας.Είχε συντηρηθεί στο πρόσφατο παρελθόν και είναι σε εξέλιξη οι διαδικασίες των υπηρεσιών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την εκ νέου συντήρηση της.

Στη συγκεκριμένη γέφυρα επιτρέπεται μόνο η κυκλοφορία ΙΧ αυτοκινήτων και αγροτικών μηχανημάτων που δεν υπερβαίνουν τους 5 τόνους, ενώ υπάρχει και η σχετική σήμανση ενημέρωσης και προειδοποίησης των οδηγών.

Χρησιμοποιείται κατά βάση από τον αγροτικό κόσμο της περιοχής, ωστόσο παρά τα προειδοποιητικά σήματα κυκλοφορίας, υπάρχουν αναφορές ότι κατά περιόδους γίνεται διέλευση και φορτηγών βαρέως τύπου, προκειμένου να αποφύγουν τα διόδια των Μαλγάρων. Σε συνεννόηση με την Τροχαία η κυκλοφορία επί της γέφυρας έχει διακοπεί.

Κλιμάκιο της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης θα διενεργήσει αύριο αυτοψία για να ελέγξει την στατικότητά της».

Πηγή: skai.gr

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