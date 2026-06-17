Το Παγκόσμιο Κύπελλο αποκαλύπτει το αυξανόμενο παγκόσμιο ρήγμα γύρω από τις «αγορές πρόβλεψης»

Φέτος το Παγκόσμιο Κύπελλο είναι το πρώτο από τότε που οι αγορές πρόβλεψης, όπως οι Kalshi και Polymarket, εκτοξεύθηκαν σε δημοτικότητα ως ένας νέος τρόπος στοιχηματισμού σε αθλητικά γεγονότα.

Οι φίλαθλοι στις ΗΠΑ μπορούν ελεύθερα να ποντάρουν συλλογικά δισεκατομμύρια δολάρια στο τουρνουά, όμως ένας αυξανόμενος αριθμός άλλων χωρών δυσκολεύει την πρόσβαση στις πλατφόρμες που προσφέρουν αυτά τα στοιχήματα. Το αν οι φίλαθλοι μπορούν να στοιχηματίσουν για το πόσα γκολ θα σκοράρει ο Κιλιάν Μπαπέ ή ποια ομάδα θα κατακτήσει το τουρνουά μπορεί να εξαρτάται από το πού ζουν. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να μην μπορούν να στοιχηματίσουν καθόλου.

Μόνο τις τελευταίες εβδομάδες, η Ισπανία, η Ινδονησία και η Ινδία προστέθηκαν στη λίστα των χωρών, μαζί με το μεγαλύτερο μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μεγάλα τμήματα της Ασίας, που έχουν λάβει προσωρινά ή μόνιμα μέτρα για να μπλοκάρουν την πρόσβαση στους ιστότοπους και τις εφαρμογές των Kalshi και Polymarket.

Η Βραζιλία έκλεισε 27 πλατφόρμες πρόβλεψης τον Απρίλιο, συμπεριλαμβανομένης της Kalshi, της οποίας η συνιδρύτρια, Λουάνα Λόπες Λάρα, είναι Βραζιλιάνα, αφήνοντας την εταιρεία σε αναταραχή λίγο μετά την έναρξη της λειτουργίας της στη χώρα. Οι ρυθμιστικές αρχές έχουν εντείνει τον έλεγχό τους καθώς οι εταιρείες επεκτείνονται ραγδαία διεθνώς, προσφέροντας έναν νέο τύπο χρηματοοικονομικών συμβολαίων που κινείται στη λεπτή γραμμή μεταξύ τυχερών παιχνιδιών και χρηματοοικονομικής κερδοσκοπίας.

Ορισμένες χώρες αντιμετωπίζουν αυτά τα προϊόντα ως μορφή στοιχηματισμού και τα υπάγουν στη νομοθεσία περί τυχερών παιχνιδιών. Άλλες υποστηρίζουν ότι θα πρέπει να υπαχθούν σε κανόνες περί κινητών αξιών ή παραγώγων. Οι νεοφυείς επιχειρήσεις έχουν εκμεταλλευτεί τη νομική αβεβαιότητα και έχουν διαθέσει τα προϊόντα τους σε πελάτες, ενώ οι ρυθμιστικές αρχές προσπαθούν να προσαρμοστούν.

«Οι αγορές πρόβλεψης εισέρχονται στην ίδια φάση που περνά κάθε νέο χρηματοοικονομικό εργαλείο: πρώτα ως χόμπι, μετά ως μαζικό φαινόμενο και τέλος ως μάχη νομιμοποίησης», δήλωσε η Ντόουβι Γουαν. «Οι πρόσφατες απαγορεύσεις δείχνουν ότι η κατηγορία έχει γίνει αρκετά σημαντική ώστε να ρυθμιστεί».

Οι εταιρείες επιχειρηματολογούν ότι οι πλατφόρμες τους προσφέρουν πολύτιμες πληροφορίες, συγκεντρώνοντας συλλογικές προβλέψεις για οικονομικούς δείκτες και γεωπολιτικά γεγονότα. Οι επικριτές αντιτείνουν ότι τα συμβόλαια ενθαρρύνουν υπερβολική κερδοσκοπία και ανοίγουν νέες δυνατότητες για insider trading, καθώς και ηθικά ζητήματα όταν επιτρέπεται το στοίχημα σε πολέμους και άλλα ζητήματα ζωής και θανάτου.

«Το στοίχημα δεν είναι κάτι νέο», δήλωσε ο Κρις Χόλαντ. «Αυτό που είναι νέο είναι η δομή». Επειδή τα συμβόλαια των αγορών πρόβλεψης συνήθως ταξινομούνται ως παράγωγα, συχνά ξεφεύγουν από τα πλαίσια αδειοδότησης τυχερών παιχνιδιών. «Αυτό το κενό είναι ανοιχτή πρόσκληση για insiders», πρόσθεσε.

Παρότι οι Kalshi και Polymarket είναι οι μεγαλύτερες εταιρείες στον χώρο, πολλές ακόμη επεκτείνονται διεθνώς, όπως η Opinion Labs και η Limitless.

Ορισμένα ανταλλακτήρια έχουν ήδη συνάψει συμφωνίες μάρκετινγκ με ποδοσφαιρικές διοργανώσεις και ομάδες ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου, για να ενισχύσουν την προβολή τους.

Οι αγορές αυτές έχουν γίνει μεγάλη επιχείρηση. Αναλυτής της Piper Sandler χαρακτήρισε το Παγκόσμιο Κύπελλο «σαν το Super Bowl κάθε μέρα», οδηγώντας σε ρεκόρ ημερήσιου όγκου συναλλαγών στην Kalshi.

Η Polymarket κατέγραψε περίπου 2,8 δισεκατομμύρια δολάρια σε συνολικό όγκο συναλλαγών την πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου, ενώ η Kalshi περίπου 4,5 δισεκατομμύρια την ίδια περίοδο.

Η δημιουργία ρυθμιστικού πλαισίου που περιορίζει αυτές τις πλατφόρμες είναι δύσκολη για τις εθνικές αρχές, καθώς οι εταιρείες επεκτείνονται παγκοσμίως και χρησιμοποιούν VPN και κρυπτονομίσματα, καθιστώντας δύσκολο τον πλήρη αποκλεισμό τους.

Η κυβέρνηση της Ινδίας δήλωσε ότι χρήστες εξακολουθούν να έχουν πρόσβαση σε «παράνομες και μπλοκαρισμένες» αγορές πρόβλεψης και ζήτησε από παρόχους διαδικτύου να τις αποκλείσουν.

Οι Kalshi και Polymarket απαγορεύουν ήδη εγγραφές από συγκεκριμένες χώρες και έχουν ενισχύσει τα μέτρα κατά της χειραγώγησης της αγοράς. Η Polymarket συνεργάζεται με την Chainalysis για τον εντοπισμό ύποπτων συναλλαγών.

Παρά τις προσπάθειες, οι αγορές πρόβλεψης παραμένουν νόμιμες μόνο σε ένα μωσαϊκό δικαιοδοσιών, αλλά η τάση είναι σαφής: οι κυβερνήσεις γίνονται όλο και λιγότερο πρόθυμες να επιτρέπουν τη λειτουργία τους σε ένα ρυθμιστικό «γκρίζο» πλαίσιο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.