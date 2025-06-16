Με αγωνία παρακολουθεί ο πλανήτης τις εξελίξεις μεταξύ Ισραήλ και Ιράν, ενώ η σύγκρουση μεταξύ των δύο χωρών εντείνεται μέρα με την ημέρα. Το μεσημέρι της Δευτέρας ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν συνομίλησαν τηλεφωνικώς και συμφώνησαν ότι η σύγκρουση Ισραήλ-Ιράν πρέπει να τερματιστεί και να δημιουργηθεί χώρος για διπλωματία, αναφέρει η τουρκική προεδρία.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι το Ισραήλ έχει τον «πλήρη έλεγχο του εναέριου χώρου της Τεχεράνης» ενώ αργότερα στν ημέρα δεν απέκλεισε την πιθανότητα επίθεσης κατά του Ανώτατου ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο των IDF, ο ισραηλινός στρατός έχει καταστρέψει το ένα τρίτο των εκτοξευτών πυραύλων του ιρανικού καθεστώτος. Επιπλέον, η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία κατέστρεψε το βράδυ της Κυριακής πάνω από 20 ιρανικούς πυραύλους εδάφους - εδάφους πριν εκτοξευθούν προς το Ισραήλ. Κατά τη διάρκεια της νύχτας το Ισραήλ ισχυρίζεται ότι έπληξε τα κέντρα διοίκησης της ιρανικής Δύναμης Quds των Φρουρών της Επανάστασης.

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, απείλησε νωρίτερα τους κατοίκους της Τεχεράνης προειδοποιώντας ότι «θα πληρώσουν το τίμημα και σύντομα». Στη συνέχεια ωστόσο διευκρίνισε ότι δεν υπάρχει πρόθεση να βλάψουμε σωματικά τους κατοίκους της αλλά θα αναγκαστούν να επωμιστούν το κόστος της δικτατορίας και να εκκενώσουν τα σπίτια τους.

Στο μεταξύ, το Ιράν έχει στείλει μήνυμα με τη μορφή του κατεπείγοντος ότι επιδιώκει τον τερματισμό των εχθροπραξιών και την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό του πρόγραμμα, στέλνοντας μηνύματα σε Ισραήλ και ΗΠΑ μέσω μεσολαβητριών αραβικών χωρών, τόνισαν σήμερα η Wall Street Journal και το Reuters, με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό ωστόσο να απορρίπτει τα δημοσιεύματα αυτά λέγοντας ότι «θέλουν να συνεχίσουν να έχουν αυτές τις ψεύτικες συνομιλίες στις οποίες λένε ψέματα, εξαπατούν, παρασύρουν τις ΗΠΑ».

Τα ξημερώματα της Δευτέρας, ιρανικοί πύραυλοι έπληξαν το Τελ Αβίβ και την πόλη-λιμάνι της Χάιφα, καταστρέφοντας σπίτια και τροφοδοτώντας ανησυχίες μεταξύ των παγκόσμιων ηγετών στη σύνοδο κορυφής της G7 αυτή την εβδομάδα ότι η μάχη μεταξύ των δύο παλαιών εχθρών θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια ευρύτερη περιφερειακή σύγκρουση.Οκτώ Ισραηλινοί σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν σε αυτό που περιγράφεται ως το μεγαλύτερη χτύπημα του Ιράν μέχρι στιγμής. Ανταποκριτής του CNN ανέφερε ότι είδε ανθρώπους έντρομους να βγαίνουν από τα καταφύγια και να αντικρίζουν εικόνες καταστροφής.

Την Κυριακή, ισραηλινές επιθέσεις σκότωσαν τον επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών των ενόπλων δυνάμεων του Ιράν, ενώ συνεχίζει τους αεροπορικούς βομβαρδισμούς σε διάφορους τομείς της χώρας, τονίζοντας πως στο στόχαστρό του βρίσκονται πλέον εγκαταστάσεις και συστήματα εκτόξευσης βαλλιστικών πυραύλων.

Live η εικόνα από το Τελ Αβίβ

Παρακαλώ περιμένετε...

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.