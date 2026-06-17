Τραμπ: «Η συμφωνία με το Ιράν απέτρεψε μια οικονομική καταστροφή»

Από τη Γαλλία και τη σύνοδο κορυφής της G7, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υπερασπίστηκε τη συμφωνία με το Ιράν, υποστηρίζοντας ότι απέτρεψε μια «οικονομική καταστροφή» που θα μπορούσε να προκαλέσει η συνέχιση του πολέμου, ενώ παραδέχθηκε ότι οι αντιδράσεις των αγορών επηρέασαν τις αποφάσεις του.

Ο Τραμπ ανέφερε ότι επηρεάστηκε από την άνοδο των χρηματιστηριακών αγορών καθώς εργαζόταν για την εξεύρεση λύσης στη σύγκρουση. Πρόσθεσε ότι δεν ήθελε να συγκριθεί με τον πρώην πρόεδρο Χέρμπερτ Χούβερ, ο οποίος βρισκόταν στον Λευκό Οίκο κατά το κραχ του 1929 που οδήγησε στη Μεγάλη Ύφεση.

«Ήταν πάντα ο ένας πρόεδρος που δεν ήθελα να γίνω», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους στο Hôtel Royal, όπου συναντήθηκαν οι ηγέτες των χωρών της G7.

«Δεν ήθελα να δω μια οικονομική καταστροφή».

Η δήλωσή του συνιστά ουσιαστικά παραδοχή ότι οι αποφάσεις του επηρεάστηκαν εν μέρει από την παγκόσμια αντίδραση στον τρίμηνο πόλεμο, ο οποίος οδήγησε σε αύξηση του ενεργειακού κόστους σε μια χρονιά ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ.

Μάλιστα, ορισμένοι από τους ίδιους τους συμμάχους του στράφηκαν εναντίον του, κατηγορώντας τον ότι εγκατέλειψε την πολιτική «America First» με την οποία είχε εκλεγεί.

Δείτε τη συνέντευξη Τύπου του Ντόναλντ Τραμπ:

«Αν δεν κάναμε τη συμφωνία, πιθανότατα θα ρίχναμε βόμβες, ίσως και για δύο χρόνια», δήλωσε ο Τραμπ, υπερασπιζόμενος τη συμφωνία με την Τεχεράνη.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι συζήτησε τις λεπτομέρειες της συμφωνίας με όλους τους συμμάχους κατά τη διάρκεια της συνόδου της G7.

«Κανείς δεν μας είπε να συνεχίσουμε να ρίχνουμε βόμβες. Είναι ενθουσιασμένοι που πετύχαμε συμφωνία», τόνισε.

Ο Τραμπ επανέλαβε τους ισχυρισμούς που έχει διατυπώσει τις τελευταίες εβδομάδες ότι η κυβέρνησή του πέτυχε «αλλαγή καθεστώτος» στο Ιράν.

«Νομίζω ότι θα συμπεριφέρονται πολύ διαφορετικά», είπε αναφερόμενος στους σημερινούς ηγέτες της χώρας.

Ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε ότι το Ιράν θα αποκτούσε πυρηνικό όπλο, το οποίο θα χρησιμοποιούσε άμεσα και τώρα λόγω της συμφωνίας δεν θα αποκτήσουν.

Μάλιστα, δήλωσε ότι είναι έτοιμος να «επιστρέψει στους βομβαρδισμούς» κατά του Ιράν, εάν το επόμενο στάδιο των διαπραγματεύσεων δεν εξελιχθεί όπως επιθυμεί.

«Αν δεν ολοκληρωθεί μέσα σε 60 ημέρες, δεν πειράζει, θα επιστρέψουμε στους βομβαρδισμούς», είπε ο Τραμπ.

«Ίσως χρειαστεί να το κάνουμε, γιατί δεν πρόκειται ποτέ να τους επιτρέψουμε να αποκτήσουν πυρηνικό όπλο», πρόσθεσε.

Παράλληλα, ο Τραμπ δήλωσε ότι το νέο σύμφωνο με το Ιράν θα υπογραφεί σύντομα και ότι η Τεχεράνη επιθυμεί να καταλήξει σε συμφωνία.

«Η συμφωνία που πετύχαμε με το Ιράν την Κυριακή θα υπογραφεί σύντομα, αύριο, ίσως την Παρασκευή», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους.

«Σημαντικό είναι ότι το Ιράν συμφώνησε πως δεν θα κατασκευάσει ούτε θα προμηθευτεί πυρηνικό όπλο», δήλωσε ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι η συγκεκριμένη διατύπωση είναι κρίσιμη, καθώς εμποδίζει το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα από άλλες χώρες.

«Ο Νετανιάχου είναι καλός άνθρωπος»

Ο Ντόναλντ Τραμπ, αναφερόμενος στη σχέση του με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε ότι του έχει ζητήσει να επιδείξει μεγαλύτερη αυτοσυγκράτηση στις στρατιωτικές επιχειρήσεις στον Λίβανο.

Ο Τραμπ χαρακτήρισε τον Νετανιάχου «καλό άνθρωπο», προσθέτοντας ότι μερικές φορές «ενθουσιάζεται υπερβολικά», αλλά παραμένει ένας σημαντικός εταίρος των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι υπήρξαν διαφωνίες μεταξύ των δύο πλευρών σχετικά με τον Λίβανο και αποκάλυψε ότι είπε στον Νετανιάχου:

«Μπορείς να ενεργείς λίγο πιο ήπια. Ίσως να μην είναι απαραίτητο να καταστρέφεις ένα κτίριο κάθε φορά που ένα μέλος της Χεζμπολάχ μπαίνει μέσα».

Παράλληλα, εξήρε τη συνεργασία με την ισραηλινή κυβέρνηση, χαρακτηρίζοντας τη στρατηγική σχέση ΗΠΑ - Ισραήλ «εξαιρετική». Επίσης, ανέφερε ότι αντίγραφο της συμφωνίας έχει σταλεί στο Ισραήλ.

Πρόσθεσε ακόμη ότι ο Νετανιάχου αναγνωρίζει τις Ηνωμένες Πολιτείες ως τον «μεγάλο εταίρο» της σχέσης αυτής, αξιολόγηση που ο ίδιος χαρακτήρισε «σωστή».

«Δεν βιαζόμαστε για το ουράνιο του Ιράν»

Αναφερόμενος στο εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε: «Κανείς δεν μπορεί να το αποκτήσει, επομένως δεν είναι σημαντικό να το κάνουμε γρήγορα, αν και θα μπορούσαμε να το κάνουμε αρκετά γρήγορα. Κανείς δεν μπορεί να το χρησιμοποιήσει. Και αν το κάνει, θα τους χτυπήσουμε με Patriot».

Παράλληλα, είπε ότι οι τεχνικές συζητήσεις για το πυρηνικό απόθεμα του Ιράν θα ξεκινήσουν άμεσα.



«Αν δεν είχα σκοτώσει τον Σουλεϊμανί, δεν θα είχαμε συμφωνία»

Ο Τραμπ συνέδεσε επανειλημμένα τη συμφωνία με το Ιράν με τη δολοφονία του Κασέμ Σουλεϊμανί από τις ΗΠΑ το 2020.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι η συμφωνία δεν είναι αποτέλεσμα διαπραγματεύσεων των τελευταίων εβδομάδων, αλλά ότι οι ρίζες της βρίσκονται στην αμερικανική επιχείρηση που οδήγησε στον θάνατο του πρώην επικεφαλής της Δύναμης Κουντς των Φρουρών της Επανάστασης.

«Αυτή δεν είναι μια συμφωνία τριών μηνών. Ήταν χρόνια στα σκαριά. Ξέρετε γιατί; Επειδή εγώ ήμουν αυτός που σκότωσε τον στρατηγό Σουλεϊμανί. Και αν δεν τον είχα σκοτώσει, πιθανότατα δεν θα μιλούσαμε τώρα για αυτή τη συμφωνία», δήλωσε.

Ο Σουλεϊμανί σκοτώθηκε σε αμερικανική επίθεση στο αεροδρόμιο της Βαγδάτης τον Ιανουάριο του 2020, κατά την πρώτη θητεία του Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

Περιγράφοντας τον Σουλεϊμανί ως «το αφεντικό του Ιράν» και «μια τρελή ιδιοφυΐα», ο Τραμπ είπε ότι αποφάσισε να «τον ανατινάξει» όταν το Ισραήλ τού γνωστοποίησε ότι δεν επιθυμούσε να προχωρήσει στην επιχείρηση.

«Δεν ήθελαν να κάνουν αυτή την επίθεση. Ήταν όλα έτοιμα. Το βράδυ πριν από την επίθεση με ενημέρωσαν ότι δεν ήθελαν να την πραγματοποιήσουν, οπότε έπρεπε να πάρω μια απόφαση. Πήρα την απόφαση να το κάνω», ισχυρίστηκε ο Τραμπ.

«Ήταν μια κοινή επιχείρηση μεταξύ του Ισραήλ και των Ηνωμένων Πολιτειών», πρόσθεσε.

«Δεν δίνουμε χρήματα στο Ιράν»

Ο Τραμπ αναφέρθηκε σε δημοσιεύματα αμερικανικών μέσων ενημέρωσης σύμφωνα με τα οποία το Ιράν θα μπορούσε να αποκτήσει πρόσβαση σε ταμείο ανοικοδόμησης ύψους 300 δισ. δολαρίων στο πλαίσιο της συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου.

Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε τις πληροφορίες αυτές «ψευδή ιστορία».

«Δεν τους δίνουμε χρήματα. Δεν τους δίνουμε τίποτα από αυτά», δήλωσε.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στις μελλοντικές διαπραγματεύσεις, οι οποίες, όπως είπε, θα διεξαχθούν με τη συμμετοχή των χωρών του Κόλπου και θα αφορούν «μη πυρηνικά ζητήματα», συμπεριλαμβανομένων των «συμβατικών βαλλιστικών πυραύλων» του Ιράν.

«Πρέπει να έχουν κάποιους, επειδή και άλλοι έχουν. Πρέπει να έχουν κάποιους», ανέφερε ο Τραμπ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ πρόσθεσε ότι είχε δεχθεί εισηγήσεις να απαγορευτεί πλήρως στο Ιράν η κατοχή πυραύλων, ωστόσο, όπως είπε, «δεν λειτουργεί έτσι ο κόσμος».

«Τώρα πρέπει να δουλέψουμε για την ειρήνη στον Λίβανο»

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι η επίτευξη ειρήνης στον Λίβανο είναι «κάτι στο οποίο πρέπει να δουλέψουμε λίγο ακόμη», τώρα που έχει επιτευχθεί συμφωνία με το Ιράν.

Ο Τραμπ χαρακτήρισε την κρίση στον Λίβανο «ένα μικρό κομμάτι του παζλ», το οποίο όμως εξακολουθεί να «κάνει πολύ θόρυβο».

Όπως είπε, η «μεγάλη συμφωνία» που έπρεπε να επιτευχθεί ήταν η συμφωνία με το Ιράν, καθώς «εκεί βρίσκονταν τα χρήματα και η ισχύς» που, σύμφωνα με τον ίδιο, χρησιμοποιούνταν για τη χρηματοδότηση και την καθοδήγηση των συμμάχων της Τεχεράνης στην περιοχή, μεταξύ αυτών και της Χεζμπολάχ.

Παράλληλα, εκτίμησε ότι το Ισραήλ θα «κάνει καλύτερη δουλειά» στο συγκεκριμένο ζήτημα, ενώ υποστήριξε ότι και η Συρία προσφέρθηκε να βοηθήσει.

Τέλος, ανακοίνωσε ότι ο πρόεδρος του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν θα επισκεφθεί τις Ηνωμένες Πολιτείες μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες, προκειμένου να συζητήσει με την αμερικανική ηγεσία τη σύγκρουση στη χώρα του.



«Κάποια στιγμή θα πρέπει να επιστρέψουμε τα παγωμένα ιρανικά κεφάλαια»

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν δεσμεύσει μεγάλα ποσά ιρανικών κεφαλαίων και πως «κάποια στιγμή» θα πρέπει να τα επιστρέψουν, διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος να πληγεί η εμπιστοσύνη άλλων χωρών στο δολάριο.

«Λάθη γίνονται, ο πόλεμος είναι φρικτός»

Όταν ρωτήθηκε για την επίθεση σε σχολείο θηλέων στην πόλη Μιναμπ του νότιου Ιράν, από την οποία σκοτώθηκαν 165 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους παιδιά, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι «κανείς δεν το έκανε σκόπιμα».

«Όπως γνωρίζετε, το περιστατικό βρίσκεται υπό διερεύνηση. Είναι μια τόσο παράξενη ερώτηση», είπε και πρόσθεσε:

«Τι γίνεται με τις χιλιάδες στρατιώτες που εκείνοι ανατίναξαν;»

«Λάθη γίνονται. Ο πόλεμος είναι μια φρικτή υπόθεση», κατέληξε.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.