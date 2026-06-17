Reuters: Προετοιμασίες στην ΕΕ για πιθανή επαναπροσέγγιση με τη Ρωσία – Στενός συντονισμός Κόστα με ηγέτες

Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, συντονίζεται στενά με Ευρωπαίους ηγέτες τις τελευταίες εβδομάδες σχετικά με πιθανή επαναπροσέγγιση με τη Ρωσία και τα ζητήματα που θα μπορούσαν να τεθούν προς συζήτηση όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή, δήλωσε στο πρακτορείο Reuters αξιωματούχος της ΕΕ. «Το γραφείο του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Κόστα, είχε “σύντομες επαφές σε διπλωματικό επίπεδο” με το Κρεμλίνο τις τελευταίες εβδομάδες, με στόχο το άνοιγμα διαύλων επικοινωνίας, χωρίς όμως να συζητηθεί κάτι ουσιαστικό».

«Η ΕΕ δεν είναι μεσολαβητής, στηρίζει την Ουκρανία στις προσπάθειές της για την επίτευξη μιας δίκαιης και διαρκούς ειρήνης», σημείωσε ακόμη ο ίδιος αξιωματούχος, προσθέτοντας ότι «η ΕΕ έχει συμφέροντα τα οποία θα πρέπει να υπερασπιστεί σε οποιοδήποτε μελλοντικό σενάριο, επομένως είναι σημαντικό να έχουν διαμορφωθεί διπλωματικοί δίαυλοι επικοινωνίας με τη Ρωσία».

Μακρόν: Η ισορροπία δυνάμεων έχει μετατοπιστεί υπέρ της Ουκρανίας στον πόλεμο της με τη Ρωσία

Νωρίτερα, στο πλαίσιο της G7, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι οι ηγέτες της ομάδας G7 συμφώνησαν κατά τη σύνοδό τους στη Γαλλία ότι η ισορροπία δυνάμεων έχει μετατοπιστεί υπέρ της Ουκρανίας στον πόλεμο της με τη Ρωσία

«Η Ουκρανία προχωράει, αντιστέκεται, ενώ η Ρωσία υποχωρεί», δήλωσε ο Μακρόν, προσθέτοντας ότι θεωρεί τη σύνοδο κορυφής της G7 επιτυχημένη.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, μαζί με άλλους ηγέτες στη σύνοδο κορυφής της G7 στη Γαλλία, αναγνώρισε ότι η Ρωσία δεν επιθυμεί την ειρήνη στον πόλεμο της με την Ουκρανία, δήλωσε ακόμη ο Μακρόν.

Αυτό κατέδειξε μια «πραγματική αλλαγή στην προσέγγιση» των Ηνωμένων Πολιτειών όσον αφορά τον πόλεμο στην Ουκρανία, ανέφερε ο Μακρόν.

Μερτς: Ο Τραμπ συμφώνησε στην παραγωγή αμερικανικών όπλων με ειδικές άδειες για την Ουκρανία

«Ο Τραμπ συμφώνησε στην παραγωγή αμερικανικών όπλων με ειδικές άδειες για την Ουκρανία», δήλωσε ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς.

Τα κράτη της G7 θέλουν να αντιμετωπίσουν τις ελλείψεις στην προμήθεια όπλων προς την Ουκρανία μέσω της παραχώρησης αδειών παραγωγής. Πρόκειται για «εκτεταμένες αδειοδοτήσεις, και από αμερικανικές εταιρείες» προς ευρωπαϊκές και ουκρανικές βιομηχανίες, δήλωσε ο Γερμανός καγκελάριος.

Ο Μερτς είπε ότι είναι «ευγνώμων» στον πρόεδρο των ΗΠΑ, ο οποίος έδειξε «πραγματικά υψηλό βαθμό συνεργασίας».

Ο Τραμπ δήλωσε ότι είχε εποικοδομητικές συνομιλίες με τους Ζελένσκι και Πούτιν

Στο μεταξύ, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τετάρτη ότι είχε εποικοδομητικές συνομιλίες με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν και τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Ζελένσκι και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί του παρευρέθηκαν στη σύνοδο κορυφής της G7 αυτής της εβδομάδας στο Εβιάν-λε-Μπεν της Γαλλίας, ελπίζοντας να πείσουν τον Τραμπ ότι η κατάσταση στο πεδίο της μάχης στην Ουκρανία έχει βελτιωθεί χάρη στις επιδρομές με drones βαθιά μέσα στη Ρωσία.

Ο Τραμπ δεν θέλησε να απαντήσει αν θεωρεί τον Πούτιν περισσότερο υπεύθυνο για τη σύγκρουση στην Ουκρανία. «Λοιπόν, δεν θέλω να σχολιάσω αυτό το θέμα, γιατί προσπαθώ να το διευθετήσω, και αυτό δεν το κάνει εύκολο».

Ο Τραμπ δήλωσε νωρίτερα επίσης - πριν τις δηλώσεις Μερτς - ότι θα εξεταστεί η επιθυμία της Ουκρανίας να κατασκευάσει αμερικανικούς πυραύλους στην Ευρώπη. «Θα ήθελαν να μπορούν να το κάνουν αυτό. Θα το εξετάσουμε», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ δεν ανακοίνωσε την Τετάρτη την παράταση της εξαίρεσης από τις κυρώσεις για το ρωσικό πετρέλαιο που μεταφέρεται δια θαλάσσης, η οποία έληξε τα μεσάνυχτα, αλλά αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ δεν διευκρίνισαν αν αυτό σημαίνει ότι οι κυρώσεις κατά του ρωσικού πετρελαίου έχουν επιβληθεί εκ νέου.

Όταν ρωτήθηκε αν θα επιβληθούν εκ νέου οι κυρώσεις κατά της Ρωσίας, ο Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους: «Το εξετάζουμε, βλέπουμε πόσο θα πέσει η τιμή του πετρελαίου, που, πράγματι, καταρρέει».

Η Ουκρανία προσπαθεί να εξασφαλίσει πρόσθετη στρατιωτική βοήθεια ύψους 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τους συμμάχους της

Η Ουκρανία προσπαθεί να εξασφαλίσει επιπλέον 20 δισεκατομμύρια δολάρια σε στρατιωτική χρηματοδότηση από τους συμμάχους της, δήλωσε σήμερα ο υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας Μιχαήλ Φιόντοροφ μιλώντας σε κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Ολλανδό ομόλογό του.

Πηγή του υπουργείου Άμυνας της Ουκρανίας δήλωσε στο Reuters την περασμένη εβδομάδα ότι η Ουκρανία θα υποβάλει το αίτημα την Πέμπτη, κατά τη διάρκεια συνάντησης της Ομάδας Επαφής για την Άμυνα της Ουκρανίας, μιας συμμαχίας 50 και πλέον χωρών, γνωστής και ως «ομάδα Ramstein», η οποία παρέχει οικονομική και στρατιωτική βοήθεια στο Κίεβο.

Η Ολλανδία δεσμεύεται να χορηγήσει στην Ουκρανία 500 εκατ. ευρώ για μη επανδρωμένα αεροσκάφη και άλλα όπλα

Η ολλανδική κυβέρνηση δεσμεύτηκε να αγοράσει μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) και εξοπλισμό αντιαεροπορικής άμυνας για την Ουκρανία, συνολικής αξίας 500 εκατομμυρίων ευρώ.

Η Ολλανδία θα αγοράσει drones αξίας 250 εκατομμυρίων ευρώ από ολλανδικές εταιρείες του τομέα της άμυνας. Τα υπόλοιπα 250 εκατομμύρια ευρώ θα δαπανηθούν στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας για την προμήθεια της Ουκρανίας με όπλα κατασκευασμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες (PURL).

Με τη νέα αυτή δέσμευση, η συνολική συνεισφορά της Ολλανδίας στην πρωτοβουλία αυτή ανέρχεται σε 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Η Ολλανδία παρέχει στην Ουκρανία εξοπλισμό και πυραύλους για την αντιαεροπορική της άμυνα, καθώς και πυρομαχικά για μαχητικά αεροσκάφη F-16 και άλλα συστήματα.

Η Ολλανδία και η Ουκρανία υπέγραψαν επίσης μια επιστολή προθέσεων για συνεργασία στον τομέα των αμυντικών καινοτομιών

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.