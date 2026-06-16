Έκτακτο επίδομα €150 για κάθε παιδί – Τι ισχύει για όσους απέκτησαν τέκνο πρόσφατα

Του Βαγγέλη Δουράκη

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την καταβολή του έκτακτου επιδόματος των 150 ευρώ για κάθε παιδί που θα λάβουν μέχρι το τέλος του μήνα σχεδόν 1 εκατ. νοικοκυριά: Τα ποσά θα μπουν «αυτόματα» στους τραπεζικούς λογαριασμούς και θα αντιστοιχούν στον αριθμό των παιδιών κάθε οικογένειας, χωρίς να υπάρχει σχετικό «πλαφόν». Όσοι, πάντως, απέκτησαν παιδί πρόσφατα πρέπει να ακολουθήσουν συγκεκριμένη διαδικασία και θα πληρωθούν σε επόμενο στάδιο.

Δεν θα είναι όμως όλοι όσοι έχουν ανήλικα ή προστατευόμενα τέκνα δικαιούχοι τους επιδόματος, καθώς υπάρχουν εισοδηματικά όρια τα οποία καθορίζουν το εύρος των «τυχερών».

Η ενίσχυση θα πιστωθεί αυτόματα στους λογαριασμούς των δικαιούχων μετά τις 24 Ιουνίου και μέχρι τα τέλη του μήνα, δίχως να έχει προηγηθεί αίτηση.

Πρέπει να σημειωθεί, ότι ένας άγαμος με δύο παιδιά -για παράδειγμα- θα πάρει μεν το ίδιο ποσό με τον έγγαμο που έχει ίδιο αριθμό τέκνων, όμως θα πρέπει να παρουσιάζει χαμηλότερο εισόδημα.

Ποιες οικογένειες θα πάρουν την έκτακτη ενίσχυση

Σε κάθε περίπτωση, το έκτακτο επίδομα παιδιού θα καταβληθεί σε περίπου 975.000 νοικοκυριά με ανήλικα ή προστατευόμενα τέκνα, με την πληρωμή να γίνεται αυτόματα βάσει των εκκαθαριστικών της εφορίας και τα στοιχεία που είναι καταχωρημένα στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ.

Το μόνο που απαιτείται είναι οι δικαιούχοι να έχουν δηλώσει σωστά τον IBAN τους στο Taxisnet, ώστε τα χρήματα να πιστωθούν στον σωστό τραπεζικό λογαριασμό.

Όσον αφορά στα εισοδηματικά όρια, αλλά και τα ποσά της ενίσχυσης που θα κατατεθούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς:

Για άγαμο με ένα παιδί, το οικογενειακό εισόδημα ορίζεται στα 39.000 ευρώ και το ποσό της ενίσχυσης στα 150 ευρώ.

Για έγγαμους με ένα παιδί το όριο αυξάνεται κατά 1.000 ευρώ (40.000 ευρώ) με το ποσό επίσης στα 150 ευρώ.

Για άγαμους με δύο παιδιά τα εισοδηματικά κριτήρια είναι 44.000 ευρώ και η ενίσχυση διαμορφώνεται στα 300 ευρώ.

Για τους έγγαμους με δύο παιδιά είναι 1.000 επιπλέον (45.000 ευρώ) με το έκτακτο επίδομα στα 300 ευρώ επίσης.



Πόσα χρήματα θα πάρει κάθε οικογένεια

Επίσης,

Άγαμοι με τρία παιδιά πληρώνονται 450 ευρώ, αρκεί το οικογενειακό εισόδημα να μην ξεπερνά τα 49.000 ευρώ.

Για τους έγγαμους με τρία παιδιά, το όριο διαμορφώνεται στα 50.000 ευρώ με το ποσό της ενίσχυσης επίσης στα 450 ευρώ.



Από εκεί και πέρα για όσους έχουν περισσότερα από 4 παιδιά ισχύουν τα ακόλουθα για το έκτακτο επίδομα 150 ευρώ για κάθε τέκνο:

Άγαμος με τέσσερα παιδιά (και εισόδημα 54.000 ευρώ) θα λάβει 600 ευρώ

Έγγαμος με τέσσερα παιδιά (και εισόδημα 55.000 ευρώ) θα λάβει επίσης 600 ευρώ

Άγαμος με πέντε παιδιά (και εισόδημα 59.000 ευρώ) θα λάβει 750 ευρώ

Έγγαμος με πέντε παιδιά (και εισόδημα 60.000 ευρώ) θα δει στον τραπεζικό του λογαριασμό 750 ευρώ.

Άγαμος με έξι παιδιά (και εισόδημα 64.000 ευρώ) θα λάβει 900 ευρώ.

Έγγαμος με έξι παιδιά (και εισόδημα 65.000 ευρώ) θα πάρει 900 ευρώ.

Διευκρινίζεται ότι για μονογονεϊκές οικογένειες, τα εισοδηματικά κριτήρια ξεκινούν από τα 39.000 ευρώ και υπάρχει προσαύξηση 4.000 ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο.

Τι ισχύει με το «πλαφόν» και τι πρέπει να κάνουν όσοι απέκτησαν παιδί πρόσφατα

Να σημειωθεί ακόμη πως δεν υπάρχει πλαφόν στα ποσά που χορηγούνται σε πολύτεκνους. Τα 150 ευρώ της ενίσχυσης αντιστοιχούν σε κάθε παιδί. Για παράδειγμα εάν μια οικογένεια αριθμεί 8 παιδιά τότε θα δει στον τραπεζικό της λογαριασμό ποσό 1.200 ευρώ, κ.ο.κ.

Προσοχή! Ειδικά για όσους έχουν προβεί ή θα προβούν μέχρι και τις 31 Ιουλίου 2026 σε δήλωση μεταβολής στοιχείων φυσικού προσώπου στο Μητρώο της ΑΑΔΕ, λόγω προσθήκης νέου εξαρτώμενου τέκνου μετά την υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2024, η ενίσχυση (ή το τυχόν επιπλέον ποσό για το πρόσθετο τέκνο το οποίο απέκτησαν και δήλωσαν στην ΑΑΔΕ) δύναται να καταβληθεί μέχρι και την 31η Αυγούστου 2026, με βάση πάντα τα εισοδηματικά όρια που αντιστοιχούν στον κάθε τύπο νοικοκυριού.



Πηγή: skai.gr

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