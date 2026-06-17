ΔΕΑΒ: Από μία αγωνιστική σε Παναθηναϊκό-Ολυμπιακό και πρόστιμο 50.000 ευρώ σε Ναν - Τζόουνς

Τιμωρία μίας ακόμη αγωνιστικής επιβλήθηκε στον Παναθηναϊκό AKTOR. Όπως έγινε γνωστό, η ΔΕΑΒ επέβαλλε καμπάνα μιας αγωνιστικής κεκλεισμένων των θυρών στους «πράσινους» για το επεισόδιο του Κέντρικ Ναν με τον Ταϊρίκ Τζόουνς.



Μάλιστα, στον Αμερικανό γκαρντ επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 50 χιλιάδων ευρώ, για το συμβάν με τον σέντερ του Ολυμπιακού.

Την τιμωρία της ΚΑΕ Ολυμπιακός, αλλά και αυτή του Ταϊρίκ Τζόουνς για το επεισόδιο με τον Κέντρικ Ναν που έλαβε χώρα στο Game 5 που διεξήχθη στο ΣΕΦ, γνωστοποίησε, επίσης, η ΔΕΑΒ. Συγκεκριμένα, η Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας επέβαλλε την ίδια ακριβώς τιμωρία με Παναθηναϊκό AKTOR και Κέντρικ Ναν.

Επιβλήθηκε ποινή μιας αγωνιστικής κεκλεισμένων των θυρών στην «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ και πρόστιμο 50 χιλιάδων ευρώ στον Ταϊρίκ Τζόουνς. Εκκρεμεί η ποινή που θα επιβληθεί και στους δύο Αμερικανούς για το επεισόδιό τους από τον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚΕ.

Υπενθυμίζεται, πως ο αθλητικός δικαστής του ΕΣΑΚΕ είχε επιβάλει προ ημερών 3 αγωνιστικές συνολικά στους «πράσινους» για να παίξουν χωρίς κόσμο για τα όσα είχαν λάβει χώρα στη σειρά των τελικών της Stoiximan GBL, ενώ πλέον προστέθηκε και άλλο ένα παιχνίδι.

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