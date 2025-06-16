Ο επικεφαλής της υπηρεσίας του ΟΗΕ για την πυρηνική ενέργεια, ο Ραφαέλ Γκρόσι, έδωσε σήμερα επικαιροποίηση της κατάστασης στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν μετά τα στρατιωτικά πλήγματα που εξαπέλυσε το Ισραήλ και είπε πως δεν υπάρχουν ενδείξεις για περαιτέρω ζημιές στις εγκαταστάσεις εμπλουτισμού στη Νατάνζ και στο Φορντό.

Ο Γκρόσι και ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ, IAEA) του οποίου ηγείται έχουν πει προηγουμένως πως η μικρότερη από τις τρεις μονάδες εμπλουτισμού του Ιράν, μια υπέργεια πιλοτική μονάδα στο σύμπλεγμα πυρηνικών εγκαταστάσεων της Νατάνζ, καταστράφηκε.

Αν και δεν υπάρχουν ενδείξεις για φυσική επίθεση στη μεγαλύτερη υπόγεια μονάδα εμπλουτισμού στη Νατάνζ, ο ενεργειακός εφοδιασμός της έχει καταστραφεί, κάτι που μπορεί να έχει προκαλέσει ζημιές στις συσκευές φυγοκέντρισης για τον εμπλουτισμό ουρανίου εκεί. Δεν φαίνονται ζημιές στη μονάδα στο Φορντό που είναι σκαμμένη μέσα σε ένα βουνό.

«Δεν υπάρχουν επιπλέον ζημιές στις εγκαταστάσεις της Μονάδας Εμπλουτισμού Καυσίμου της Νατάνζ από την επίθεση της Παρασκευής, που κατάστρεψε το υπέργειο τμήμα της Πιλοτικής Μονάδας Εμπλουτισμού Καυσίμου», ανέφερε ο Γκρόσι σε δήλωση κατά την έκτακτη σύσκεψη του Συμβουλίου κυβερνητών του 35μελούς οργανισμού.

Έχοντας δηλώσει στη διάρκεια του σαββατοκύριακου πως τα ισραηλινά πλήγματα προκάλεσαν ζημιές σε τέσσερα κτήρια στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ισφαχάν, περιλαμβανομένης της εγκατάστασης μετατροπής ουρανίου που μετατρέπει ένα είδος ουρανίου ("yellowcake") σε εξαφθοριούχο ουράνιο, την πρώτη ύλη για τις συσκευές φυγοκέντρισης, έτσι ώστε να μπορεί να εμπλουτιστεί, είπε περισσότερα για τις ζημιές εκεί.

«Στην πυρηνική εγκατάσταση του Ισφαχάν, τέσσερα κτήρια υπέστησαν ζημιές από την επίθεση της Παρασκευής: το κεντρικό χημικό εργαστήριο, μια μονάδα μετατροπής ουρανίου, η μονάδα κατασκευής καυσίμου για τον ερευνητικό αντιδραστήρα της Τεχεράνης και το UF4 (τετραφθοριούχο ουράνιο) στην εγκατάσταση επεξεργασίας μετάλλου της ΕΕ το οποίο ήταν υπό κατασκευή», είπε.

Ο πυρηνικός σταθμός της Μπουσέιρ (ανατολικά) δεν έχει τεθεί στο στόχαστρο, ούτε ο ερευνητικός αντιδραστήρας της Τεχεράνης.

«Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας είναι και θα συνεχίσει να είναι παρών στο Ιράν. Οι επιθεωρήσεις διασφάλισης στο Ιράν θα συνεχιστούν μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες ασφαλείας, όπως απαιτείται βάσει των υποχρεώσεων του Ιράν που απορρέουν από τη Συνθήκη Μη Διάδοσης των Πυρηνικών Όπλων (NPT)», πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

