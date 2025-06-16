Η είδηση για την καταστροφή του έργου τέχνης του Νικόλα Μπόλλα, της λεγόμενης «Καρέκλας Βαν Γκογκ», στο μουσείο Palazzo Maffei στη Βερόνα, έχει κάνει τον γύρο του κόσμου, προκαλώντας αγανάκτιση.

Στο μουσείο Παλάτσο Μαφέι της Βερόνας, η «Καρέκλα Βαν Γκογκ», έργο του καλλιτέχνη Νικόλα Μπόλλα, υπέστη σοβαρή ζημιά όταν δύο τουρίστες, εκμεταλλευόμενοι την απουσία του προσωπικού ασφαλείας, κάθισαν στην καρέκλα και φωτογραφήθηκαν.

Δείτε το βίντεο:

Η καρέκλα, φτιαγμένη από εκατοντάδες κρύσταλλα Swarovski, υπέστη ζημιά λόγω του βάρους του άνδρα. Το περιστατικό καταγράφηκε από τις κάμερες ασφαλείας του μουσείου.

Η αξία της ζημιάς εκτιμάται μεταξύ 10.000 και 18.000 ευρώ. Η διεύθυνση του μουσείου Scaligero επιβεβαίωσε το περιστατικό, τονίζοντας τη σημασία του σεβασμού των επισκεπτών προς τα έργα τέχνης. Το έργο του καλλιτέχνη σχολιάζει τη ματαιότητα και τη φθαρτότητα μέσω της χρήσης κρυστάλλων Swarovski.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.