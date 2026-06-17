Μουντιάλ 2026: Ο Ρονάλντο ανεβαίνει στην παγκόσμια σκηνή, ακολουθεί o Κέιν

Η -γεμάτη αστέρια- παρέλαση συνεχίζεται στο Μουντιάλ 2026.

Μετά τους Λιονέλ Μέσι και Κιλιάν Μπαπέ που σημείωσαν τα πρώτα τους ρεκόρ, είναι η σειρά του Κριστιάνο Ρονάλντο να κάνει το ντεμπούτο του στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 (20:00 με ΛΔ Κονγκό), κυνηγώντας το μοναδικό τρόπαιο που έλειπε από τη λαμπρή καριέρα του.

Ο «CR7» θα «πιάσει» τον Λιονέλ Μέσι με το ρεκόρ των έξι συμμετοχών σε Παγκόσμιο Κύπελλο, αλλά θα απέχει από το τελευταίο κατόρθωμα του Αργεντινού, ο οποίος έγινε ο πρώτος σκόρερ-μαζί με τον Μίροσλαβ Κλόζε- στην ιστορία της διοργάνωσης (16 γκολ) χάρη σε ένα χατ-τρικ εναντίον της Αλγερίας (3-0).

Με 14 γκολ σε τρεις συμμετοχές στο Παγκόσμιο Κύπελλο, συμπεριλαμβανομένων δύο γκολ στον εναρκτήριο αγώνα της Γαλλίας εναντίον της Σενεγάλης (3-1), ο Κιλιάν Μπαπέ είναι πλέον ο κορυφαίος σκόρερ της Γαλλίας, ξεπερνώντας τον Ολιβιέ Ζιρού και κυνηγώντας Μέσι και Κλοζε..

Πέρα από το ρεκόρ συμμετοχών σε τελικούς Παγκοσμίου Κυπέλλου, το πιο σημαντικό πράγμα για τον Κριστιάνο Ρονάλντο, όπως έκαναν λαμπρά η Γαλλία και η Αργεντινή, θα είναι να κάνει μια επιτυχημένη αρχή σε αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο εναντίον της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό που επιστρέφει στη διοργάνωση μετά από μισό αιώνα απουσίας.

Στο λυκόφως της λαμπρής καριέρας του, ο σούπερ σταρ παίζει το τελευταίο του χαρτί για να προσπαθήσει να σηκώσει το μόνο τρόπαιο που του λείπει και να βρεθεί δίπλα στον αιώνιο αντίπαλό του, Λιονέλ Μέσι, ο οποίος κέρδισε τον τίτλο με την Αργεντινή το 2022.



Στα 41 του, ο πέντε φορές νικητής της «Χρυσής Μπάλας» εξακολουθεί να απολαμβάνει μια σχεδόν ανέγγιχτη θέση σε μια εθνική ομάδα που έχει ενισχυθεί τα τελευταία χρόνια, κυρίως με μια τριάδα στη μεσαία γραμμή των Βιτίνια, Ζοάο Νέβες και Μπρούνο Φερνάντες που θα έκαναν οποιοδήποτε μεγάλο ποδοσφαιρικό έθνος να ζηλέψει.

Γι' αυτόν τον αγώνα στο Χιούστον, οι γονείς του πρώην διεθνούς Ντιόγκο Ζότα, ο οποίος σκοτώθηκε μαζί με τον αδελφό του Αντρέ Σίλβα σε τροχαίο ατύχημα τον Ιούλιο του 2025, έχουν προσκληθεί από την πορτογαλική ομοσπονδία ποδοσφαίρου και θα είναι παρόντες.

Ο Χάρι Κέιν, ο νικητής του «Χρυσού Παπούτσιου» της Ευρώπης με 61 γκολ φέτος, αναμένεται επίσης να ξεκινήσει βασικός για την Αγγλία, η οποία αντιμετωπίζει την Κροατία (23:00) του Λούκα Μόντριτς σε έναν από τους πιο αναμενόμενους αγώνες του πρώτου γύρου.



Αυτή η αναμέτρηση φέρνει στο μυαλό οδυνηρές αναμνήσεις για τα «Τρία Λιοντάρια», καθώς εναντίον των Κροατών αποκλείστηκαν στα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2018 στη Ρωσία, στην τελευταία τους αναμέτρηση σε μεγάλη διοργάνωση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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