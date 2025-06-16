Το Πακιστάν έκλεισε τα πέντε συνοριακά περάσματα με το Ιράν μέχρι νεωτέρας, μετά τις ισραηλινές επιθέσεις που ξεκίνησαν έναν νέο κύκλο βίας με την Ισλαμική Δημοκρατία, δήλωσαν αξιωματούχοι στο Γαλλικό Πρακτορείο

«Η διέλευση στα συνοριακά περάσματα πέντε περιοχών -Σανχί, Γουασούκ, Πανζούρ, Κεχ και Γκουαντάρ- έχει ανασταλεί», δήλωσε ο Καντίρ Μπαχς Πιρκάνι, υψηλόβαθμος αξιωματούχος στο Μπαλουχιστάν, την πακιστανική επαρχία που συνορεύει με το Ιράν.

Οι μετακινήσεις ανθρώπων «έχουν ανασταλεί μέχρι νεωτέρας», δήλωσε ο Άτα ουλ Μουνίμ, αξιωματούχος σε ένα από τα περάσματα, το Σανχί, «αλλά το εμπόριο συνεχίζεται».

Επιτρέπεται μόνο η επιστροφή Πακιστανών που δεν μπορούν να επιστρέψουν στο Πακιστάν αεροπορικώς, λόγω των τακτικών κλεισιμάτων του εναέριου χώρου στη Μέση Ανατολή, πρόσθεσε ο Μουνίμ, σημειώνοντας ότι 200 Πακιστανοί φοιτητές που είναι εγγεγραμμένοι στο Ιράν αναμένεται να επιστρέψουν στη χώρα τους μέσω αυτού του τερματικού σταθμού σήμερα.

Προχθές, Σάββατο, 450 Πακιστανοί προσκυνητές -το Ιράν φιλοξενεί πολλούς ιερούς τόπους σιιτών- επέστρεψαν στη χώρα, σύμφωνα με το Ισλαμαμπάντ.

Ο ισραηλινός στρατός έχει εξαπολύσει από την Παρασκευή άνευ προηγουμένου επιθέσεις στο Ιράν. Με δηλωμένο στόχο να αποτρέψει την Τεχεράνη από το να αποκτήσει ατομική βόμβα, οι επιθέσεις του έχουν αφήσει τουλάχιστον 224 νεκρούς και περισσότερους από χίλιους τραυματίες στο Ιράν, σύμφωνα με απολογισμού του ιρανικού υπουργείου Υγείας που δημοσιεύτηκε χθες το βράδυ

Οι ιρανικές ομοβροντίες πυραύλων που εκτοξεύτηκαν σε απάντηση στο Ισραήλ έχουν αφήσει 24 νεκρούς από την Παρασκευή, σύμφωνα με το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού.

Το Πακιστάν, η μόνη μουσουλμανική χώρα που διαθέτει πυρηνικά όπλα, δήλωσε την Παρασκευή ότι «στέκεται αλληλέγγυο με τον ιρανικό λαό και την ιρανική κυβέρνηση».

Σήμερα, ο Πακιστανός υπουργός Άμυνας, Καουάτζα Μουχαμάντ Ασίφ ζήτησε από «τον κόσμο» να «ανησυχήσει για την πυρηνική δύναμη του Ισραήλ», που το Ισλαμαμπάντ δεν αναγνωρίζει, «επειδή αυτή η χώρα δεν δεσμεύεται από κανέναν διεθνή κανονισμό».

Το Ισραήλ θεωρείται η μόνη πυρηνική δύναμη στη Μέση Ανατολή, παρόλο που δεν έχει δηλώσει επίσημα ότι κατέχει ατομική βόμβα.

Ενώ δημοσιεύματα μμε έχουν αφήσει να εννοηθεί ότι το Πακιστάν θα μπορούσε να υποστηρίξει το Ιράν σε μια ευρύτερη σύγκρουση με το Ισραήλ, Πακιστανοί αξιωματούχοι επιμένουν ότι το Ισλαμαμπάντ παρέχει μόνο «ηθική και διπλωματική» υποστήριξη στον γείτονά του.

Το Πακιστάν, που βρίσκεται ανάμεσα στο Αφγανιστάν, την Κίνα, την Ινδία και το Ιράν, προσπαθεί να διατηρήσει συμμαχίες με χώρες που είναι αντίπαλες μεταξύ τους.

Ως εκ τούτου η χώρα είναι σύμμαχος των ΗΠΑ και της Κίνας, αλλά και βρίσκεται κοντά στην Τεχεράνη, διατηρώντας παράλληλα την στήριξη της Σαουδικής Αραβίας.

Το εμπόριο μεταξύ Τεχεράνης και Ισλαμαμπάντ ανέρχεται σήμερα σε 3 δισεκατομμύρια δολάρια και οι δύο χώρες θέλουν να φτάσει τα 10 δισεκατομμύρια δολάρια μέσα σε μερικά χρόνια.

