Τα τελευταία ιρανικά πλήγματα στο Τελ Αβίβ και την πόλη-λιμάνι της Χάιφα τα ξημερώματα προκάλεσαν χάος και τρόμο στους κατοίκους.

Η εθνική υπηρεσία έκτακτης ανάγκης του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν στο κέντρο της χώρας, ενώ δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν στις νυχτερινές επιθέσεις, μέρος ενός κύματος επιθέσεων από την Τεχεράνη σε αντίποινα για τα προληπτικά πλήγματα του Ισραήλ που στόχευαν τα πυρηνικά και βαλλιστικά πυραυλικά προγράμματα του Ιράν που ξεκίνησαν την Παρασκευή.

Νέα μέθοδος

Σύμφωνα με το Reuters, οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι στην τελευταία επίθεση στο Ισραήλ το Ιράν χρησιμοποίησε μια νέα μέθοδο που ανάγκασε τα πολυεπίπεδα αμυντικά συστήματα του Ισραήλ (Iron Dome) να στοχεύουν το ένα το άλλο.

«Οι πρωτοβουλίες και οι δυνατότητες που χρησιμοποιήθηκαν σε αυτή την επιχείρηση, παρά την ολοκληρωμένη υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών και των δυτικών δυνάμεων και την κατοχή της πιο σύγχρονης αμυντικής τεχνολογίας, οδήγησαν στα επιτυχή και μέγιστα πυραυλικά πλήγματα στους στόχους στα κατεχόμενα εδάφη» αναφέρεται.

Ο ισραηλινός στρατός δεν έχει τοποθετηθεί στις συγκεκριμένες πληροφορίες.

Ωστόσο, όπως έχουν διαμηνύσει στο παρελθόν Ισραηλινοί αξιωματούχοι, το αμυντικό σύστημα δεν λειτουργεί με 100% επιτυχία.

