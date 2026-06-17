Ένα βρετανικό ζευγάρι που επέβαινε σε γιοτ στη Μάγχη, κοντά στο οποίο ρωσική φρεγάτα φέρεται να έριξε προειδοποιητικά πυρά, δήλωσε ότι δεν θέλει το περιστατικό να υπερδιογκωθεί, λέγοντας: «Δεν θέλουμε να ξεκινήσει ο τρίτος παγκόσμιος πόλεμος εξαιτίας αυτού».

Η Τζέιν Κέλβεϊ, 69 ετών, και ο σύζυγός της Άλαν, 70 ετών, βρίσκονταν στο γιοτ τους, το "Bright Future", ταξιδεύοντας από τις νότιες ακτές της Αγγλίας προς τη Γαλλία την Τρίτη, όταν ήρθαν σε στενή επαφή με τη ρωσική φρεγάτα "Admiral Grigorovich", μήκους 125 μέτρων. Η ρωσική πλευρά έκανε λόγο για «επικίνδυνη προσέγγιση» του γιοτ, υποστηρίζοντας ότι προηγήθηκαν προσπάθειες επικοινωνίας μέσω σήματος και ηχητικών προειδοποιήσεων πριν ριχθούν προειδοποιητικά πυρά.

Η Τζέιν Κέλβεϊ είπε ότι τα πυρά ακούστηκαν σαν «ξαφνικό κρότο, σαν μαστίγιο» και ότι ήταν εμφανές πως επρόκειτο για πυροβολισμούς. Παρά το περιστατικό, το ζευγάρι δήλωσε ότι σκοπεύει να συνεχίσει το δίμηνο ταξίδι του με ιστιοπλοΐα.

«Δεν θέλουμε να διογκωθεί το θέμα. Δεν θέλουμε να ξεκινήσει ο τρίτος παγκόσμιος πόλεμος γι’ αυτό», είπε, προσθέτοντας ότι αν δεν είχαν ακουστεί πυρά, δεν θα θεωρούσαν ότι υπήρχε κάτι αξιοσημείωτο.

Το βρετανικό Υπουργείο Άμυνας ανέφερε ότι το ρωσικό πλοίο έριξε προειδοποιητικά πυρά για να αποτρέψει πιθανή σύγκρουση, αφού πρώτα προσπάθησε να επικοινωνήσει με το 12μετρο βρετανικό ιστιοπλοϊκό, το οποίο βρισκόταν περίπου 20 ναυτικά μίλια νότια της νήσου Γουάιτ, εκτός των χωρικών υδάτων του Ηνωμένου Βασιλείου.

Η ρωσική πλευρά υποστήριξε ότι η αντίδραση έγινε σύμφωνα με τους διεθνείς ναυτιλιακούς κανόνες, ενώ το ζευγάρι απέρριψε αυτή την εκδοχή, λέγοντας ότι δεν υπήρξε κίνδυνος σύγκρουσης και ότι το γιοτ τους είχε δικαίωμα πορείας.

Οι Κέλβεϊ δήλωσαν ότι ειδοποίησαν την ακτοφυλακή του Ηνωμένου Βασιλείου και στη συνέχεια σκάφος του HMS Tyne πλησίασε για να ελέγξει ότι είναι ασφαλείς.

Παρά το συμβάν, το ζευγάρι συνέχισε το ταξίδι του προς τις ακτές της Βρετάνης, με την Τζέιν Κέλβεϊ να καταλήγει: «Αξίζει να δουλεύεις σκληρά για να μπορείς να ζήσεις τέτοιες στιγμές».

Πηγή: skai.gr

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