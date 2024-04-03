Οι Παλαιστίνιοι κινούν εκ νέου διαδικασία για να γίνουν κράτος μέλος του ΟΗΕ

Οι Παλαιστίνιοι, οι οποίοι έχουν καθεστώς παρατηρητή στον ΟΗΕ από το 2012, κίνησαν χθες Τρίτη εκ νέου επίσημη διαδικασία για να γίνουν κράτος-πλήρες μέλος του διεθνούς οργανισμού, αναφέρει επιστολή του πρεσβευτή τους που περιήλθε σε γνώση του Γαλλικού Πρακτορείου.

Στην επιστολή, που απευθύνεται στον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ κι επιδόθηκε στα κράτη μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας, ο Ριάντ Μανσούρ ανακοινώνει «κατ’ εντολή των παλαιστίνιων ηγετών» πως κινεί εκ νέου τη διαδικασία, που ανάγεται στο 2011, ζητώντας το ΣΑ να εξετάσει το αίτημα εντός «του Απριλίου του 2024».

Ο πρεσβευτής δεν σταματά να επαναλαμβάνει τους τελευταίους μήνες ότι, μπροστά στην ισραηλινή στρατιωτική επιχείρηση ευρείας κλίμακας στη Λωρίδα της Γάζας, σε αντίποινα για την άνευ προηγουμένου επίθεση της Χαμάς σε νότιους τομείς της επικράτειάς του Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου, προτεραιότητα των Παλαιστινίων είναι πλέον να γίνουν κράτος πλήρες μέλος των Ηνωμένων Εθνών.

Φιλοδοξία που υποστηρίζεται, σε επιστολή που επιδόθηκε επίσης χθες Τρίτη στο Συμβούλιο Ασφαλείας, κυρίως από αντιπροσώπους της ομάδας των αραβικών χωρών και του Οργανισμού Ισλαμικής Συνεργασίας (ΟΙΣ).

«Θα επιθυμούσαμε να επιστήσουμε την προσοχή σας στο ότι μέχρι σήμερα, 140 κράτη μέλη έχουν αναγνωρίσει το κράτος της Παλαιστίνης», επιμένουν στην επιστολή που περιήλθε επίσης σε γνώση του Γαλλικού Πρακτορείου, εξηγώντας πως θεωρούν ότι το αίτημα του 2011 εξακολουθεί να εκκρεμεί.

Τον Σεπτέμβριο του 2011, ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς κινούσε διαδικασία για την «ένταξη του κράτους της Παλαιστίνης στον ΟΗΕ».

Η διαδικασία αυτή ουδέποτε ολοκληρώθηκε· οι Παλαιστίνιοι εντέλει απέκτησαν, με ψηφοφορία της Γενικής Συνέλευσης τον Νοέμβριο του 2012, καθεστώς παρατηρητή.

Σύμφωνα με τον καταστατικό Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, η ένταξη νέου κράτους μέλους γίνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης —απαιτείται πλειοψηφία δύο τρίτων—, αλλά μόνο έπειτα από θετική εισήγηση του Συμβουλίου Ασφαλείας.

Παρατηρητές διατηρούν πολλές αμφιβολίες για το εάν το αίτημα των Παλαιστινίων θα φθάσει ως τη Γενική Συνέλευση, δεδομένου του δικαιώματος αρνησικυρίας των ΗΠΑ στο Συμβούλιο Ασφαλείας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

