Ο επικεφαλής του ισραηλινού στρατού παραδέχθηκε πως διαπράχθηκε «σοβαρό λάθος» όταν σκοτώθηκαν επτά εργαζόμενοι της μη κυβερνητικής οργάνωσης World Central Kitchen (WCK) σε αεροπορικό βομβαρδισμό που εξαπολύθηκε στη Λωρίδα της Γάζας.

«Το συμβάν αυτό ήταν σοβαρό λάθος», δήλωσε ο αρχηγός του γενικού επιτελείου εθνικής άμυνας, ο στρατηγός Χερτσί Χαλεβί, σε μαγνητοσκοπημένο μήνυμά του που μεταφορτώθηκε στο X.

«Ήταν λάθος που ακολούθησε λαθεμένη νυχτερινή αναγνώριση, κατά τη διάρκεια πολέμου, σε πολύ περίπλοκες συνθήκες. Δεν έπρεπε να γίνει», πρόσθεσε ο στρατηγός.

Στο μεταξύ, εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου εξέφρασε «σοκ» για την ισραηλινή αεροπορική επιδρομή η οποία στοίχισε τη ζωή τους επτά εργαζόμενους μη κυβερνητικής οργάνωσης, απαιτώντας να ξεκαθαριστεί το πώς έγινε η συγκεκριμένη αεροπορική επιχείρηση και να αποδοθούν ευθύνες.

«Υποστήκαμε σοκ όταν ενημερωθήκαμε ότι αεροπορικό πλήγμα (σ.σ. του ισραηλινού στρατού) σκότωσε αριθμό πολιτών, εργαζόμενων σε ανθρωπιστική οργάνωση» —τη World Central Kitchen—, είπε ο εκπρόσωπος του συμβουλίου εθνικής ασφαλείας της αμερικανικής προεδρίας Τζον Κέρμπι.

Πρόσθεσε ότι ο Λευκός Οίκος αναμένει το Ισραήλ να διενεργήσει έρευνα σε βάθος. «Ελπίζουμε ότι τα ευρήματα θα δημοσιοποιηθούν και ότι θα υπάρξει η προσήκουσα λογοδοσία», συνέχισε.

«Πάνω από 200 εργαζόμενοι σε οργανώσεις αρωγής έχουν σκοτωθεί σε αυτόν τον πόλεμο, που είναι ένας από τους χειρότερους για αυτούς στην πρόσφατη ιστορία. Αυτό το συμβάν είναι εμβληματικό του ευρύτερου προβλήματος και στοιχείο που εξηγεί γιατί η διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα είναι τόσο μεγάλη πρόκληση», συμπλήρωσε

Η προεδρία των ΗΠΑ ενημέρωσε ότι ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν τηλεφώνησε στον επικεφαλής και ιδρυτή της World Central Kitchen, τον ισπανοαμερικανό διάσημο σεφ Χοσέ Αντρές, για του εκφράσει τα συλλυπητήριά του.

«Ο πρόεδρος αισθάνθηκε πως ήταν σημαντικό να αναγνωριστεί η τεράστια συνεισφορά της World Central Kitchen», οργάνωσης η οποία προσφέρει βοήθεια «στον κόσμο στη Γάζα και σε ανθρώπους σε όλο τον κόσμο», εξήγησε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Καρίν Ζαν-Πιερ.

Από την πλευρά του, ο αυστραλός πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζι εξέφρασε σε τηλεφωνική συνδιάλεξή τους την «οργή» του στον ισραηλινό ομόλογό του, τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, μετά τους θανάτους επτά εργαζόμενων αμερικανικής ανθρωπιστικής μη κυβερνητικής οργάνωσης, συμπεριλαμβανομένης Αυστραλής, σε ισραηλινό αεροπορικό βομβαρδισμό στη Λωρίδα της Γάζας.

«Έκανα πολύ σαφές στον πρωθυπουργό Νετανιάχου ότι οι Αυστραλοί αισθάνονται οργή για αυτή την τραγωδία», δήλωσε ο κ. Αλμπανέζι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.