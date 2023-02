«Στο πλευρό σας όσο χρειαστεί - Έκανε μεγάλο λάθος ο Πούτιν»: Μπάιντεν σε Ζελένσκι

Ήταν μια ιστορική επίσκεψη αυτή του προέδρου των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν στο Κίεβο, λίγα 24ωρα πριν συμπληρωθεί ένας χρόνος από την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Συζήτησαν για ακρετές ώρες με τον πρόεδρο των ΗΠΑ να ανακοινώνει την πλήρη στήρηξη των ΗΠΑ στην Ουκρανία καθώς και ένα νέο πακέτο στρατιωτικής στήριξης ύψους 500 εκατ. δολαρίων, το οποίο θα ανακοινωθεί αύριο.

US President @JoeBiden is in Kyiv: photos and videos emerged showing him with his Ukrainian counterpart @ZelenskyyUa on Mykhailivska Square as air raid sirens can be heard 📷 https://t.co/e7odVb5LTu pic.twitter.com/3U2bSqj45s

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η επίσκεψη του αμερικανού προέδρου αποτελεί «εξαιρετικά σημαντική κίνηση υποστήριξης για όλους τους Ουκρανούς».

«Νομίζω ότι είναι κρίσιμο να μην υπάρχει καμία αμφιβολία, καμία απολύτως, για την υποστήριξη των ΗΠΑ στην Ουκρανία στον πόλεμο. Ο ουκρανικός λαός έχει ενισχυθεί με τρόπο που λίγοι άνθρωποι έχουν κάνει ποτέ στο παρελθόν» τόνισε ο Μπάιντεν αρχικά, ενώ σε ανακοίνωση του Λευκού Οίκου, ανέφερε:

«Καθώς ο κόσμος ετοιμάζεται για την επέτειο ενός έτους από τη βίαιη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, βρίσκομαι σήμερα στο Κίεβο για να συναντηθώ με τον Πρόεδρο Ζελένσκι και να επαναβεβαιώσω την ακλόνητη και αταλάντευτη δέσμευσή μας στη δημοκρατία, την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας.

Όταν ο Πούτιν εξαπέλυσε την εισβολή του πριν από σχεδόν ένα χρόνο, πίστευε ότι η Ουκρανία ήταν αδύναμη και η Δύση διχασμένη. Πίστευε ότι θα μπορούσε να μας ξεπεράσει. Αλλά έκανε μεγάλο λάθος.

Historic. Timely. Brave. I welcomed @POTUS in Kyiv as Russian full-scale aggression approaches its one-year mark. I am thankful to the U.S. for standing with Ukraine and for our strong partnership. We are determined to work together to ensure Ukraine’s victory. pic.twitter.com/EPtH3fLWWD