Αιφνιδιαστική επίσκεψη Μπάιντεν στο Κίεβο - Ανακοίνωσε νέο πακέτο στρατιωτικής βοήθειας προς την Ουκρανία ύψους 500 εκατ. δολαρίων

Αιφνιδιαστική επίσκεψη στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας πραγματοποίησε σήμερα ο Τζο Μπάιντεν, όπου περπάτησε στους δρόμους του Κιέβου μαζί με τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι,

Εν όψει της πρώτης επετείου της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, ο πρόεδρος των ΗΠΑ τόνισε ότι αύριο θα ανακοινωθεί νέο πακέτο στρατιωτικής βοήθειας ύψους 500 εκατομμυρίων δολαρίων προς την Ουκρανία.

Στο νέο πακέτο θα περιλαμβάνονται πυρομαχικά για τα αμερικανικά οπλικά συστήματα HIMARS.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η επίσκεψη του αμερικανού προέδρου αποτελεί «εξαιρετικά σημαντική κίνηση υποστήριξης για όλους τους Ουκρανούς».

Ο ουκρανός πρόεδρος δήλωσε επίσης ότι συζήτησε με τον Τζο Μπάιντεν την προμήθεια όπλων μακρού βεληνεκούς.

Οι σειρήνες του αντιαεροπορικού συναγερμού ήχησαν στο Κίεβο κατά την διάρκεια της επίσκεψης του αμερικανού προέδρου, χωρίς να υπάρξει ρωσική πυραυλική επίθεση.

Biden is speaking in Kiev pic.twitter.com/7RJwC6tT34

Μπάιντεν: Να μην υπάρχει καμία αμφιβολία για την υποστήριξη των ΗΠΑ στην Ουκρανία

Κατά την άφιξή του στο Κίεβο, ο Μπάιντεν τόνισε: «Νομίζω ότι είναι κρίσιμο να μην υπάρχει καμία αμφιβολία, καμία απολύτως, για την υποστήριξη των ΗΠΑ στην Ουκρανία στον πόλεμο. Ο ουκρανικός λαός έχει ενισχυθεί με τρόπο που λίγοι άνθρωποι έχουν κάνει ποτέ στο παρελθόν».

Ο Μπάιντεν τόνισε ότι υπάρχει ευρεία, δικομματική υποστήριξη στην Ουάσιγκτον για τον ουκρανικό σκοπό, ακόμη και όταν ορισμένοι Ρεπουμπλικάνοι διστάζουν να παράσχουν περαιτέρω βοήθεια.

«Παρ' όλη τη διαφωνία που έχουμε στο Κογκρέσο για ορισμένα θέματα, υπάρχει σημαντική συμφωνία για την υποστήριξη της Ουκρανίας», είπε.

«Δεν πρόκειται μόνο για την ελευθερία στην Ουκρανία… Είναι για την ελευθερία της δημοκρατίας γενικότερα», είπε.

Ο Μπάιντεν έφτασε στο Κίεβο στις 8 το πρωί τοπική ώρα, σύμφωνα με δημοσιογράφους που ταξίδευαν μαζί του στην Ουκρανίας.

«Είναι ωραίο που βρίσκομαι πίσω στο Κίεβο», είπε ο Μπάιντεν όταν έφτασε. Τον υποδέχθηκε η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ουκρανία Μπρίτζετ Μπρινκ. Η αυτοκινητοπομπή του Μπάιντεν έφτασε στο παλάτι Μαριίνσκι λίγο μετά τις 8:30 π.μ. τοπική ώρα. Στην είσοδο τον υποδέχτηκαν ο Ζελένσκι και η σύζυγός του, Όλενα Ζελένσκα.

«Σας ευχαριστώ που ήρθατε», είπε ο Ζελένσκι σφίγγοντας το χέρι του Μπάιντεν. «Το πιο σημαντικό, πώς είναι τα παιδιά;» ρώτησε ο Μπάιντεν και πρόσθεσε: «Είναι καταπληκτικό που σε βλέπω».

Ερωτηθείς για τη σημασία του να βρίσκεται στο Κίεβο, ο Μπάιντεν σημείωσε ότι ήταν η όγδοη επίσκεψή του στην πόλη. «Κάθε φορά είναι και πιο σημαντικό», είπε ο Μπάιντεν.

Πρόσθεσε ότι σκοπός της επίσκεψής του ήταν να μεταφέρει στον Ζελένσκι ότι οι ΗΠΑ είναι «εδώ για να μείνουν». «Δεν φεύγουμε», είπε ο Μπάιντεν.

Με την άφιξή του στην Ουκρανία, ο Λευκός Οίκος ανήρτησε στο twitter δήλωση του Τζο Μπάιντεν που ανέφερε:

«Καθώς ο κόσμος ετοιμάζεται για την επέτειο ενός έτους από τη βίαιη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, βρίσκομαι σήμερα στο Κίεβο για να συναντηθώ με τον Πρόεδρο Ζελένσκι και να επαναβεβαιώσω την ακλόνητη και αταλάντευτη δέσμευσή μας στη δημοκρατία, την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας.

Όταν ο Πούτιν εξαπέλυσε την εισβολή του πριν από σχεδόν ένα χρόνο, πίστευε ότι η Ουκρανία ήταν αδύναμη και η Δύση διχασμένη. Πίστευε ότι θα μπορούσε να μας ξεπεράσει. Αλλά έκανε μεγάλο λάθος.

Σήμερα, στο Κίεβο, θα συναντηθώ με τον Πρόεδρο Ζελένσκι και την ομάδα του για μια εκτεταμένη συζήτηση σχετικά με την υποστήριξή μας προς την Ουκρανία. Θα ανακοινώσω άλλη μια παράδοση κρίσιμου εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων πυρομαχικών πυροβολικού, αντιαρματικών συστημάτων και ραντάρ εναέριας επιτήρησης, που θα βοηθήσουν στην προστασία του ουκρανικού λαού από τους αεροπορικούς βομβαρδισμούς.

Και θα μοιραστώ ότι αργότερα αυτή την εβδομάδα, θα ανακοινώσουμε πρόσθετες κυρώσεις κατά ελίτ και εταιρειών που προσπαθούν να αποφύγουν ή να ενισχύσουν την πολεμική μηχανή της Ρωσίας.

Τον τελευταίο χρόνο, οι ΗΠΑ δημιούργησαν έναν συνασπισμό εθνών από τον Ατλαντικό έως τον Ειρηνικό για να βοηθήσουν στην υπεράσπιση της Ουκρανίας με πρωτοφανή στρατιωτική, οικονομική και ανθρωπιστική υποστήριξη - και αυτή η υποστήριξη θα διαρκέσει».

Η παρουσία Μπάιντεν στην ουκρανική πρωτεύουσα αποτελεί έκφραση στήριξης απέναντι στη ρωσική εισβολή με αφορμή την συμπλήρωση ενός χρόνου από την έναρξη των εχθροπραξιών.

Joe Biden and Volodymyr Zelensky in Kyiv during air siren. #Biden #Zelensky #Ukraine #Kyiv pic.twitter.com/qtXIg2TiHY