Νιγηρία: Ένοπλοι απήγαγαν 15 μαθητές από σχολείο της πολιτείας Σοκότο

Ένοπλοι απήγαγαν χθες Σάββατο τουλάχιστον 15 μαθητές από ισλαμικό σχολείο στην πολιτεία Σοκότο της βορειοδυτικής Νιγηρίας. Πρόκειται για τη δεύτερη απαγωγή μαθητών σε διάστημα λίγων ημερών, ύστερα από την απαγωγή περίπου 280 παιδιών την Πέμπτη από σχολείο της πολιτείας Καντούνα.

Ο διευθυντής του σχολείου Αμπουμπακάρ Λίμαν ανέφερε ότι οι ένοπλοι εισέβαλαν στο χωριό Γκιντάν Μπακούσο και απήγαγαν 15 μαθητές, ηλικίας 8-14 ετών, καθώς και μια γυναίκα.

Οι μαζικές απαγωγές για λύτρα είναι τεράστιο πρόβλημα στη χώρα. Σε αρκετές περιπτώσεις, όταν οι συγγενείς των απαχθέντων δεν πληρώνουν τα λύτρα, οι ένοπλοι δεν διστάζουν να σκοτώσουν τους αιχμαλώτους και να αφήσουν τα πτώματα σε κάποιο δάσος.

Τα τελευταία χρόνια, συμμορίες κακοποιών έχουν επιτεθεί επανειλημμένα σε σχολεία, κυρίως σε αγροτικές περιοχές πολιτειών της βορειοδυτικής Νιγηρίας.

Ο πρόεδρος Μπόλα Άχμεντ Τινούμπου ανέλαβε την εξουσία το 2023 υποσχόμενος να βάλει τέλος στο κύμα βίας, ιδίως στη δράση τζιχαντιστικών οργανώσεων και συμμοριών στον βορρά, καθώς επίσης τις συγκρούσεις μεταξύ κοινοτήτων σε κεντρικές πολιτείες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

