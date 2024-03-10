Ο Οργανισμός Ανεξάρτητων Αεροσυνοδών (UFO) καλεί τα πληρώματα καμπίνας της Lufthansa σε απεργία, την Τρίτη για τις πτήσεις από το αεροδρόμιο του Μονάχου και την Τετάρτη για τις αναχωρήσεις από την Φρανκφούρτη.

Σύμφωνα με τον UFO, ο οποίος εκπροσωπεί 19.000 εργαζόμενους στην Lufthansa και στην Lufthansa Cityline, οι απεργίες θα ξεκινήσουν κάθε φορά στις 04:00 τα ξημερώματα και θα λήξουν στις 23:00 της ίδιας ημέρας.

Σε ανακοίνωσή του, ο UFO επισημαίνει ότι μόλις την Πέμπτη η Lufthansa ανακοίνωσε κέρδη ύψους σχεδόν 1,7 δισεκατομμυρίων ευρώ και «τα πληρώματα καμπίνας πρέπει να έχουν συμμετοχή σε αυτήν την επιτυχία και να αποζημιωθούν για τις υποχωρήσεις που έκαναν κατά τη διάρκεια της πανδημίας».

Από την πλευρά της Lufthansa, ανακοινώθηκε ότι οι απεργίες θα επηρεάσουν περίπου 100.000 ταξιδιώτες και ο επικεφαλής του Τμήματος Προσωπικού Μίχαελ Νίγκεμαν εξέφρασε την απογοήτευσή του για το γεγονός ότι η διαμάχη για τις συλλογικές συμβάσεις μεταφέρεται στις πλάτες των επιβατών. «Παραμένουμε έτοιμοι για διάλογο και ζητάμε από τον UFO να καθίσει και πάλι μαζί μας στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων», πρόσθεσε.

Το συνδικάτο διεκδικεί αυξήσεις 15% στις μηνιαίες αποδοχές, συλλογική σύμβαση διάρκειας 18 μηνών και «αποζημίωση πληθωρισμού» ύψους 3.000 ευρώ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

