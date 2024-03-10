Πέντε μετανάστες πνίγηκαν στην προσπάθειά τους να φθάσουν με σκάφος στην Ευρώπη, ανακοίνωσε χθες Σάββατο η Εθνοφρουρά της Τυνησίας. Τα θύματα εντοπίστηκαν στα ανοικτά των ακτών της Ζαρζίς, στην νοτιοανατολική Τυνησία, όπου οι αρχές διέσωσαν 24 ανθρώπους.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Εθνοφρουράς, το πλοιάριο στο οποίο επέβαιναν οι παράτυποι μετανάστες είχε αποπλεύσει από τα παράλια «γειτονικής χώρας», όρος που παραπέμπει συνήθως στη Λιβύη.

Η Τυνησία είναι, μαζί με τη Λιβύη, βασικό σημείο αναχώρησης για χιλιάδες μετανάστες που εγκαταλείπουν τις εστίες τους για να γλιτώσουν από τη φτώχεια και τις συγκρούσεις σε άλλα μέρη της Αφρικής και τη Μέση Ανατολή με την ελπίδα μιας καλύτερης ζωής στην Ευρώπη.

Το 2023 η τυνησιακή ακτοφυλακή περισυνέλεξε τα πτώματα σχεδόν 1.000 μεταναστών που πνίγηκαν ανοιχτά των ακτών της, σύμφωνα με Τυνήσιους αξιωματούχους, τον μεγαλύτερο αριθμό από οποιαδήποτε άλλη χρονιά.

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Μετανάστευσης, πάνω από 2.270 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους το 2023 στην κεντρική Μεσόγειο στην προσπάθειά τους να φτάσουν παράτυπα στην Ευρώπη, δηλαδή 60% περισσότεροι από την προηγούμενη χρονιά.

