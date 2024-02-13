Επεισόδια με 12 τραυματισμούς σημειώθηκαν την Τρίτη σε κινητοποίηση 200, περίπου, ακτιβιστών έξω από τα γραφεία και τα στούντιο της ιταλικής δημόσιας τηλεόρασης Rai, στην Νάπολη.

Η αστυνομία έκανε χρήση γκλοπ όταν οι διαδηλωτές προσπάθησαν να κρεμάσουν πανό στην τοπική είσοδο της ιταλικής τηλεόρασης. Τραυματίσθηκαν επτά διαδηλωτές και πέντε αστυνομικοί. Η κατάσταση των οποίων δεν κρίνεται ανησυχητική.

Scontri tra la Polizia e i manifestanti pro Palestina davanti alla sede Rai di Napoli#sanremo #ghali pic.twitter.com/ZGq0PuPVHW — L'Espresso (@espressonline) February 13, 2024

Οι συμμετέχοντες στην κινητοποίηση υπογράμμισαν ότι «τάσσονται κατά της στάσης λογοκρισίας της Rai, σε ό,τι αφορά την γενοκτονία στην Γάζα» και κατά της στάσης που κράτησε η ιταλική δημόσια τηλεόραση, στο πρόσφατο φεστιβάλ τραγουδιού του Σανρέμο, όπου δυο συμμετέχοντες ζήτησαν «άμεση κατάπαυση του πυρός» και «να σταματήσει η γενοκτονία», προκαλώντας την άμεση αντίδραση του πρέσβη του Ισραήλ στην Ιταλία.

