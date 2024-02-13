Λογαριασμός
Ιταλία: 12 τραυματίες έξω από τα γραφεία της Rai στην Νάπολη, σε κινητοποίηση ακτιβιστών για τη Γάζα - Βίντεο

Η αστυνομία έκανε χρήση γκλοπ όταν οι διαδηλωτές προσπάθησαν να κρεμάσουν πανό στην τοπική είσοδο της ιταλικής τηλεόραση

Ιταλία

Επεισόδια με 12 τραυματισμούς σημειώθηκαν την Τρίτη σε κινητοποίηση 200, περίπου, ακτιβιστών έξω από τα γραφεία και τα στούντιο της ιταλικής δημόσιας τηλεόρασης Rai, στην Νάπολη.

Η αστυνομία έκανε χρήση γκλοπ όταν οι διαδηλωτές προσπάθησαν να κρεμάσουν πανό στην τοπική είσοδο της ιταλικής τηλεόρασης. Τραυματίσθηκαν επτά διαδηλωτές και πέντε αστυνομικοί. Η κατάσταση των οποίων δεν κρίνεται ανησυχητική.

Οι συμμετέχοντες στην κινητοποίηση υπογράμμισαν ότι «τάσσονται κατά της στάσης λογοκρισίας της Rai, σε ό,τι αφορά την γενοκτονία στην Γάζα» και κατά της στάσης που κράτησε η ιταλική δημόσια τηλεόραση, στο πρόσφατο φεστιβάλ τραγουδιού του Σανρέμο, όπου δυο συμμετέχοντες ζήτησαν «άμεση κατάπαυση του πυρός» και «να σταματήσει η γενοκτονία», προκαλώντας την άμεση αντίδραση του πρέσβη του Ισραήλ στην Ιταλία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

