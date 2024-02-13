Αίγυπτος: Τουλάχιστον 15 νεκροί και 7 τραυματίες από καραμπόλα οχημάτων

Πολύνεκρο τροχαίο σημειώθηκε σήμερα σε αυτοκινητόδρομο που συνδέει την Αλεξάνδρεια με το Κάιρο, όπως μεταδίδουν αιγυπτιακά μέσα ενημέρωσης. Τουλάχιστον 15 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι επτά τραυματίστηκαν εξαιτίας καραμπόλας οχημάτων στην περιοχή Αμρίγια κοντά στην Αλεξάνδρεια.

Επί τόπου έσπευσαν πυροσβέστες και ασθενοφόρα, ενώ η κυκλοφορία στο σημείο του δυστυχήματος διεκόπη προσωρινά.

15 people were killed and 7 others were injured in a collision between a number of cars near the free zone of Amaria on the desert "Alexandria-Cairo" road, according to local newspapers #Rafah_under_attack #RafahUnderAttack #RafahMassacre pic.twitter.com/K3kPKeKM61 — Ɗɑɳisɦ (@highfromhighsea) February 13, 2024

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

