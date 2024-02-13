Λογαριασμός
Αίγυπτος: Τουλάχιστον 15 νεκροί και 7 τραυματίες από καραμπόλα οχημάτων

Το πολύνεκρο δυστύχημα σημειώθηκε σε αυτοκινητόδρομο κοντά στην Αλεξάνδρεια

Αίγυπτος

Πολύνεκρο τροχαίο σημειώθηκε σήμερα σε αυτοκινητόδρομο που συνδέει την Αλεξάνδρεια με το Κάιρο, όπως μεταδίδουν αιγυπτιακά μέσα ενημέρωσης. Τουλάχιστον 15 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι επτά τραυματίστηκαν εξαιτίας καραμπόλας οχημάτων στην περιοχή Αμρίγια κοντά στην Αλεξάνδρεια.

Επί τόπου έσπευσαν πυροσβέστες και ασθενοφόρα, ενώ η κυκλοφορία στο σημείο του δυστυχήματος διεκόπη προσωρινά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

TAGS: Αίγυπτος τροχαίο δυστύχημα
