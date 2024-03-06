Επικεφαλής συμμαχίας συμμοριών με επιρροή απείλησε χθες Τρίτη πως θα ξεσπάσει «εμφύλιος πόλεμος» στην Αϊτή αν ο αμφισβητούμενος de facto πρωθυπουργός Αριέλ Ανρί παραμείνει στην εξουσία, την ώρα που η βία έχει αυξηθεί δραματικά από την περασμένη εβδομάδα στο κράτος αυτό της Καραϊβικής, το φτωχότερο στο δυτικό ημισφαίριο.

«Αν δεν παραιτηθεί ο Αριέλ Ανρί, αν η διεθνής κοινότητα συνεχίσει να τον υποστηρίζει, θα πάμε απευθείας σε εμφύλιο πόλεμο που θα οδηγήσει σε γενοκτονία», διεμήνυσε ο Τζίμι Σεριζιέ, γνωστός επίσης ως «Μπάρμπεκιου», κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Βαριά οπλισμένες συμμορίες, που ελέγχουν ολόκληρους τομείς της Αϊτής, συμπεριλαμβανομένων συνοικιών της πρωτεύουσας Πορτ-ο-Πρενς, ανακοίνωσαν την περασμένη εβδομάδα πως θα εξαπολύσουν συντονισμένες επιθέσεις για να αναγκάσουν την κυβέρνηση να εγκαταλείψει την εξουσία. Έκτοτε, πολλαπλασίασαν τις εφόδους τους εναντίον στρατηγικών εγκαταστάσεων, εκμεταλλευόμενες την απουσία του πρωθυπουργού, που βρισκόταν στο εξωτερικό.

«Πρέπει να ενωθούμε. Ή η Αϊτή θα γίνει παράδεισος για όλους μας, ή κόλαση για όλους μας», είπε ακόμη ο Τζίμι Σεριζιέ, 46 ετών, πρώην αστυνομικός που μετατράπηκε σε αρχηγό συμμαχίας συμμοριών γνωστής ως G9, στον οποίο έχουν επιβληθεί κυρώσεις από τον ΟΗΕ.

«Δεν τίθεται ζήτημα μια μικρή ομάδα πλουσίων που ζει σε πολυτελή ξενοδοχεία να αποφασίζει την τύχη των κατοίκων των λαϊκών συνοικιών», είπε ακόμα ο «Μπάρμπεκιου».

Ο Αριέλ Ανρί, στην εξουσία μετά τη δολοφονία το 2021 του προέδρου Ζοβενέλ Μοΐζ, που επέτεινε την κρίση στη χώρα, προσπαθεί να επιστρέψει στην Αϊτή και χθες προσγειώθηκε στο Πουέρτο Ρίκο, αμερικανική περιοχή στην Καραϊβική.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

