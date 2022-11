Μπάιντεν (dpa): Ο πύραυλος που έπεσε στην Πολωνία προήλθε από ουκρανική συστοιχία S-300

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν ενημέρωσε τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων, με τους οποίους συζήτησε νωρίτερα σήμερα στο Μπαλί πως υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν ότι ο πύραυλος, ο οποίος κατέπεσε χθες το απόγευμα στο χωριό Σεβόντοφ της νοτιοανατολικής Πολωνίας, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δύο άνθρωποι, ήταν αντιαεροπορικός και εκτοξεύθηκε από τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις, προκειμένου να καταρριφθεί ρωσικός εισερχόμενος πύραυλος, κατά πληροφορίες του Γερμανικού Πρακτορείου, που δεν κατονομάζει τις πηγές του.

Την ίδια εκτίμηση για την προέλευση του πυραύλου μετέδωσε νωρίτερα ρεπόρτερ του πρακτορείο ειδήσεων Associated Press, επικαλούμενος Αμερικανούς αξιωματούχους τους οποίους δεν κατονόμασε.

Three U.S. officials told the @AP that preliminary assessments indicate the missile that struck Poland had been fired by Ukrainian forces at an incoming Russian missile. https://t.co/0M7UuvvjCz

Μιλώντας σε δημοσιογράφους μετά τη συνάντηση, ο κ. Μπάιντεν είπε, ερωτηθείς αν οι εκρήξεις στην Πολωνία οφείλονταν σε πυραύλους που εκτοξεύθηκαν από τη Ρωσία, πως «υπάρχουν προκαταρκτικές πληροφορίες που το θέτουν υπό αμφισβήτηση. Δεν θέλω να πω κάτι προτού ολοκληρώσουμε την έρευνα, αλλά είναι απίθανο, με δεδομένη την τροχιά, (ο πύραυλος) να βλήθηκε από τη Ρωσία -πάντως θα το δούμε».

Ωστόσο, κατά τις πληροφορίες του dpa, ο κ. Μπάιντεν είπε στους ομολόγους του πως επρόκειτο για πύραυλο που εκτοξεύθηκε από ουκρανική συστοιχία συστήματος αντιαεροπορικής άμυνας S-300.

Νωρίτερα, το πολωνικό ΥΠΕΞ επιβεβαίωσε πως επρόκειτο για πύραυλο «ρωσικής κατασκευής», ωστόσο ο πολωνός πρόεδρος Αντρέι Ντούντα τόνισε πως δεν υπάρχει καμία «αδιάσειστη απόδειξη» για το ποιος τον εκτόξευσε.

Τόσο η Ρωσία όσο και η Ουκρανία χρησιμοποιούν οπλικά συστήματα σοβιετικού σχεδιασμού στον πόλεμο που διεξάγουν από την 24η Φεβρουαρίου.

Εν τω μεταξύ, ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, ο Άντονι Μπλίνκεν, συζήτησε σήμερα με τους επικεφαλής της διπλωματίας της Πολωνίας Ζμπίγκνιου Ράου και της Ουκρανίας Ντμίτρο Κουλέμπα μετά την έκρηξη πυραύλου στην πολωνική επικράτεια με δυο νεκρούς χθες Τρίτη.

«Δεσμευτήκαμε να συνεχίσουμε να συντονιζόμαστε στενά τις επόμενες ημέρες καθώς η έρευνα θα προχωρά και θα προσδιορίζουμε τα επόμενα βήματα», ανέφερε μέσω Twitter ο κ. Μπλίνκεν, ο οποίος βρίσκεται στο Μπαλί της Ινδονησίας για τη σύνοδο της G20.

I spoke this morning from Bali with Polish Foreign Minister Rau and Ukrainian Foreign Minister Kuleba regarding the explosion in eastern Poland. We pledged to remain closely coordinated in the days ahead as the investigation proceeds and we determine appropriate next steps.