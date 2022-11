Φον ντερ Λάιεν: Στεκόμαστε αλληλέγγυοι με την Πολωνία

Μήνυμα στήριξης στην Πολωνία μετά την έκρηξη στα σύνορά της με την Ουκρανία στέλνει η επικεφαλής της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

«Οι ηγέτες του ΝΑΤΟ και της G7 καταδικάζουν τις βάρβαρες επιθέσεις της Ρωσίας σε πόλεις και υποδομές στην Ουκρανία. Στεκόμαστε αλληλέγγυοι με την Πολωνία μετά την έκρηξη στα σύνορά της. Καθώς η έρευνα προχωρά, παραμένουμε σε στενή επαφή με τους συνεργάτες μας για τα επόμενα βήματα. Στεκόμαστε ενωμένοι» έγραψε στο Twitter.

NATO and G7 leaders condemn Russia’s barbaric attacks on cities and infrastructure in Ukraine.



We stand in solidarity with Poland after the explosion at its border.



As the investigation proceeds, we stay in close contact with our partners on next steps.



We stand united.