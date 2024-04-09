Τουλάχιστον 100 είναι οι νεκροί από το ναυάγιο πλοιαρίου στα ανοικτά των βόρειων ακτών της Μοζαμβίκης, δήλωσε χθες Δευτέρα ο πρόεδρος της αφρικανικής χώρας Φιλίπε Νιούσι, ενώ η τύχη άλλων 20 ανθρώπων εξακολουθεί να αγνοείται.

Το ινστιτούτο θαλάσσιων μεταφορών της Μοζαμβίκης (INTRASMAR) ανέφερε ότι 130 άνθρωποι συνωστίζονταν στο αλιευτικό που είχε μετατραπεί σε πορθμείο, χωρίς να διαθέτει άδεια για μεταφορά επιβατών. Το πλοιάριο, στο οποίο επέβαιναν αρκετά παιδιά, μετέφερε ανθρώπους από την πόλη Λούνγκα στο νησί της Μοζαμβίκης, όταν χτυπήθηκε από παλιρροϊκό κύμα, σύμφωνα με αναφορές.

Αξιωματούχος της επαρχίας Ναμπούλα είπε ότι δέκα επιβάτες διασώθηκαν, αλλά περίπου 20 αγνοούνται.

Ο πρόεδρος της Μοζαμβίκης εξέφρασε τη θλίψη του για την τραγωδία και έδωσε εντολή στον υπουργό Μεταφορών να μεταβεί στο σημείο για να συντονίσει τις έρευνες.

Σε βίντεο που εξασφάλισε το πρακτορείο ειδήσεων Reuters διακρίνονται πολλά πτώματα, συμπεριλαμβανομένων παιδιών, σε μια παραλία. Σύμφωνα με πληροφορίες, πολλές οικογένειες είχαν σπεύσει να επιβιβαστούν στο πλοίο έπειτα από φήμες για ξέσπασμα επιδημίας χολέρας.

Στη Μοζαμβίκη, μια από τις πιο φτωχές χώρες του κόσμου, έχουν καταγραφεί 15.051 κρούσματα χολέρας και 32 θάνατοι από τον Οκτώβριο, σύμφωνα με στοιχεία της κυβέρνησης. Η επαρχία Ναμπούλα έχει πληγεί περισσότερο από την επιδημία, με 5.084 κρούσματα και 12 θανάτους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

