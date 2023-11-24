Αγόρι 12 ετών έχασε τη ζωή του στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη όταν χτυπήθηκε από σφαίρα στο στήθος κατά τη διάρκεια επεισοδίων ανάμεσα σε κατοίκους της Μπέιτα, νότια της Νάμπλους, και μέλη του στρατού του Ισραήλ που διεξήγαγαν επιχείρηση, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Παλαιστινιακής Αρχής.

Το παιδί διακομίστηκε σε νοσοκομείο όπου υπέκυψε το βράδυ της Πέμπτης, σύμφωνα με το παλαιστινιακό επίσημο πρακτορείο ειδήσεων WAFA.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο λόγος που οι ισραηλινοί στρατιωτικοί άνοιξαν πυρ εναντίον του 12χρονου δεν είναι σαφής.

Ο Τσαχάλ, ο ισραηλινός στρατός, περιορίστηκε να αναφέρει ότι εξετάζει τις πληροφορίες για το συμβάν.

Η ήδη τεταμένη κατάσταση στη Δυτική Όχθη, περιοχή που κατέχει το Ισραήλ από το 1967, επιδεινώθηκε ακόμα περισσότερο από την 7η Οκτωβρίου, όταν μαχητές της Χαμάς εξαπέλυσαν έφοδο εναντίον νότιων τομέων της ισραηλινής επικράτειας σκοτώνοντας κάπου 1.200 ανθρώπους και παίρνοντας άλλους 240 ομήρους, στην πιο πολύνεκρη επίθεση από ιδρύσεως εβραϊκού κράτους το 1948.

Έκτοτε κάπου 220 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί στη Δυτική Όχθη σε συγκρούσεις με τον ισραηλινό στρατό και επιθέσεις εβραίων εποίκων, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Παλαιστινιακής Αρχής.

Ο Τσαχάλ από την πλευρά του λέει πως έχει συλλάβει πάνω από 1.800 υπόπτους σε «αντιτρομοκρατικές» επιχειρήσεις στη Δυτική Όχθη, στην πλειονότητα των περιπτώσεων για φερόμενες σχέσεις με τη Χαμάς.

Ο αριθμός των Παλαιστινίων που σκοτώθηκαν στη Δυτική Όχθη φέτος ανέρχεται σε τουλάχιστον 416.

Στη Λωρίδα της Γάζας, την οποία σφυροκοπεί ασταμάτητα ο ισραηλινός στρατός μετά την επίθεση, καθώς η ισραηλινή κυβέρνηση ορκίστηκε να «εξαλείψει» τη Χαμάς, έχουν χάσει τη ζωή τους πάνω από 14.800 άνθρωποι, ανάμεσά τους κάπου 6.150 παιδιά, κατά τον πιο πρόσφατο απολογισμό του υπουργείου Υγείας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

