Δικαστήριο της Μόσχας καταδίκασε σήμερα σε ποινές κάθειρξης πεντέμιση ως επτά ετών δύο Ρώσους ποιητές που μετείχαν σε δημόσια ανάγνωση ποιήματος κατά του πολέμου στην Ουκρανία, σε ένα νέο παράδειγμα της καταστολής που μαστίζει τη χώρα.

Οι υποστηρικτές των Αρτιόμ Καμαρντίν και Γεγκόρ Τστόβμπα ξέσπασαν φωνάζοντας «Ντροπή!» όταν εκδόθηκε η ετυμηγορία, ενώ η σύζυγος του πρώτου του φώναζε πως τον αγαπάει, σύμφωνα με δημοσιογράφο του AFP που ήταν παρούσα στη δίκη.

«Πρόκειται για την απόλυτη αυθαιρεσία!» ξέσπασε ο πατέρας του Αρτιόμ Καμαρντίν, ο Γιούρι.

Οι Αρτιόμ Καμαρντίν και Γεγκόρ Τστόβμπα είχαν συλληφθεί τον Σεπτέμβριο του 2022 για συμμετοχή σε δημόσια ανάγνωση στη Μόσχα στην πλατεία Τριουμφάλναγια, κοντά στο μνημείο του ποιητή Βλαντίμιρ Μαγιακόφσκι, σημείο συνάντησης διαφωνούντων την περίοδο της Σοβιετικής Ένωσης.

Κατά την δημόσια ανάγνωση, ο Καμαρντίν απήγγειλε ένα ποίημα, το "Σκότωσέ με, πολιτοφύλακα!", πολύ εχθρικό απέναντι στους φιλορώσους αυτονομιστές της ανατολικής Ουκρανίας.

Την επομένη, συνελήφθη στη διάρκεια έρευνας που έγινε στο σπίτι του, κατά την οποία ο ίδιος κατήγγειλε ότι ξυλοκοπήθηκε και βιάστηκε με αλτήρα από αστυνομικούς.

Στους δύο ποιητές, σε βάρος των οποίων είχε αρχικά ασκηθεί δίωξη για "υποκίνηση σε μίσος", στη συνέχεια απαγγέλθηκαν κατηγορίες για "δημόσια αιτήματα για τη διάπραξη ενεργειών κατά της ασφάλειας του κράτους".

"Δεν είμαι ήρωας, και το να πάω φυλακή γι'αυτό που πιστεύω δεν ήταν ποτέ στα σχέδιά μου", είπε ο Καμαρντίν στην τελική κατάθεσή του στο δικαστήριο, το κείμενο από την οποία αναρτήθηκε στο Telegram από τους υποστηρικτές του.

Παρακαλώντας τον δικαστή να τον αφήσει "να γυρίσει στο σπίτι του", υποσχέθηκε σε αντάλλαγμα να κρατήσει αποστάσεις από οποιοδήποτε "ευαίσθητο θέμα".

Η Ρωσία καταστέλλει τις επικριτικές φωνές εδώ και χρόνια, αλλά η εκστρατεία καταστολής έλαβε σημαντικές διαστάσεις μετά την εισβολή της στην Ουκρανία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

