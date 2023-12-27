Κρεμλίνο: Η βοήθεια από την ΕΕ δεν θα αλλάξει την έκβαση του πολέμου στην Ουκρανία

Το Κρεμλίνο δήλωσε σήμερα ότι οποιαδήποτε νέα βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ουκρανία δεν θα επηρεάσει το αποτέλεσμα της σύγκρουσης εκεί και σημείωσε ότι το μόνο που θα κάνουν οι δαπάνες αυτού του είδους θα είναι να ζημιώσουν την οικονομία της Ευρώπης.

Η εφημερίδα Financial Times ανέφερε χθες, Τρίτη, πως η ΕΕ βρίσκεται στη διαδικασία κατάρτισης εναλλακτικού σχεδίου για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας, με ποσό ύψους 20 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Κατά το δημοσίευμα, το ποσό θα εξευρεθεί με την έκδοση αμοιβαίου χρέους προκειμένου να παρακαμφθεί η εναντίωση της Ουγγαρίας στην εκταμίευση ποσού από τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, επιτρέποντας στην ΕΕ να αποδεσμεύσει γρήγορα τα ποσά προς το Κίεβο.

Ερωτηθείς για το δημοσίευμα, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ υπαινίχθηκε χωρίς να επικαλείται συγκεκριμένα παραδείγματα, πως οι Ευρωπαίοι φορολογούμενοι αρχίζουν να καταλαβαίνουν πως τα χρήματά τους ξοδεύονται άσκοπα από τις αρχές στην Ουκρανία.

"Τόσο οι Ευρωπαίοι όσο και οι Αμερικανοί γνωρίζουν ήδη καλά το επίπεδο της διαφθοράς (στην Ουκρανία) και καταλαβαίνουν πως ένα σημαντικό μερίδιο των χρημάτων αυτών το κλέβουν", είπε ο Πεσκόφ στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου.

"Τα χρήματα αυτά δεν θα μπορέσουν να αλλάξουν την πορεία των γεγονότων (στη σύγκρουση στην Ουκρανία)... Αυτά τα χρήματα δίνονται εις βάρος των οικονομιών της ΕΕ οι οποίες ήδη διέρχονται δύσκολους καιρούς...", είπε.

Ο Πεσκόφ επανέλαβε πως η Μόσχα θα συνεχίζει αυτό που αποκαλεί ειδική στρατιωτική επιχείρησή της στην Ουκρανία μέχρι να επιτύχει "τους στόχους που βρίσκονται μπροστά μας".

