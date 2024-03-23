Οι ουκρανικές δυνάμεις κατέρριψαν 31 από τα 34 ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) που εξαπολύθηκαν στη διάρκεια της νύχτας από τις δυνάμεις της Ρωσίας, ανακοίνωσε σήμερα η πολεμική αεροπορία του Κιέβου.

Τα ιρανικής κατασκευής μη επανδρωμένα αεροσκάφη καταρρίφθηκαν πάνω από τμήματα του κεντρικού, του νότιου και του νοτιοανατολικού τμήματος της Ουκρανίας, ανακοίνωσαν οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις.

Ρωσία: Ένας άμαχος σκοτώθηκε σε επίθεση στην περιφέρεια Μπέλγκοροντ

Την ίδια ώρα, ένας άμαχος έχασε τη ζωή του και δύο τραυματίστηκαν σε επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) στη ρωσική περιφέρεια Μπέλγκοροντ, που βρίσκεται στα σύνορα με την Ουκρανία, ανακοίνωσε ο περιφερειακός κυβερνήτης.

"Το πρωινό ήταν δύσκολο", ανέφερε ο Βιατσεσλάβ Γκλάντκοφ σε ανάρτησή του στο Telegram, σημειώνοντας ότι δύο περιοχές της περιφέρειάς του δέχθηκαν επίθεση από drones.

"Ένας άμαχος σκοτώθηκε, δύο άλλοι τραυματίστηκαν" στη μία από τις επιθέσεις αυτές, στην περιοχή Τσερνιάνσκι, διευκρίνισε.

Σύμφωνα με τον Γκλάντκοφ, η ομώνυμη πρωτεύουσα της περιφέρειας, αποτέλεσε σήμερα το πρωί στόχο πληγμάτων που προκάλεσαν ζημιές σε πολλά κτίρια κατοικιών.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε παράλληλα ότι κατέρριψε πάνω από την περιφέρεια του Μπέλγκοροντ 11 ρουκέτες προερχόμενες από την Ουκρανία, που ρίφθηκαν από συστήματα εκτόξευσης ρουκετών Vampire.

Η περιφέρεια του Μπέλγκοροντ αποτελεί τον τελευταίο καιρό στόχο πολλών επιθέσεων μη επανδρωμένων αεροσκαφών και πληγμάτων που αποδίδονται από τη Ρωσία στην Ουκρανία και που έχουν προκαλέσει τον θάνατο πάνω από 10 ανθρώπων σε μια εβδομάδα, σύμφωνα με τις ρωσικές τοπικές αρχές.

Το Κίεβο, που αντιμετωπίζει εδώ και δύο χρόνια τις ρωσικές δυνάμεις που εισέβαλαν στο έδαφός του, έχει δεσμευτεί να φέρει τις μάχες στο ρωσικό έδαφος σε αντίποινα για τους πολλούς βομβαρδισμούς στο έδαφός του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

