Γάζα: Ο ΓΓ του ΟΗΕ Γκουτέρες αναμένεται σήμερα στα σύνορα της Αιγύπτου με τη Λωρίδα της Γάζας

Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες αναμένεται σήμερα στα σύνορα της Αιγύπτου με τη Λωρίδα της Γάζας, την ώρα που το Ισραήλ προβλέπει χερσαία επίθεση στην άλλη πλευρά των συνόρων, στη Ράφα, στο νότιο τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα, ακόμη και χωρίς την υποστήριξη των Αμερικανών συμμάχων του.

Στη Λωρίδα της Γάζας οι μάχες συνεχίζονται αδιάκοπα, κυρίως γύρω από το νοσοκομείο Αλ Σίφα στην πόλη της Γάζας, στο βόρειο τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα, όπου ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι σκότωσε πάνω από 150 Παλαιστίνιους μαχητές και συνέλαβε εκατοντάδες υπόπτους από την αρχή της εβδομάδας.

Νωρίς σήμερα το πρωί, το υπουργείο Υγείας της Χαμάς στη Γάζα ανακοίνωσε ότι 67 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη διάρκεια της νύχτας και χθες το βράδυ.

«Δεν αντέχουμε άλλο, σας διαβεβαιώνω. Ρίξτε μας μια βόμβα και απελευθερώστε μας από αυτήν τη ζωή. Είναι άδικο για το Θεό, κανένα ανθρώπινο ον δεν θα μπορούσε να αντέξει αυτό που μας συμβαίνει», είπε κλαίγοντας η Τουρκίγια Μπαρμπάχ, που έχασε αγαπημένα της πρόσωπα σε πλήγματα στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας. «Πόσο καιρό θα το υποφέρουμε αυτό; Έχουμε εξαντληθεί και δεν μπορούμε πια να αντέξουμε αυτή τη ζωή και αυτήν την τεράστια πίεση».

Ο επικεφαλής του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες θα συναντηθεί σήμερα με εργαζόμενους σε ανθρωπιστικές οργανώσεις στην «αιγυπτιακή πλευρά» των συνόρων με τη Ράφα, την πόλη της Γάζας στην οποία συνωστίζονται περίπου 1,5 εκατομμύρια Παλαιστίνιοι, γεγονός στο οποίο οφείλονται οι φόβοι για τον πληθυσμό στην περίπτωση χερσαίας επιχείρησης εκεί του Ισραήλ.

Κατά την επίσκεψή του αυτή ο ΓΓ του ΟΗΕ αναμένεται να επαναλάβει τις εκκλήσεις για κατάπαυση του πυρός που θα οδηγήσει στην είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας στον παλαιστινιακό θύλακα έπειτα από πάνω από πέντε μήνες πολέμου ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς.

Ο Γκουτέρες θα επισκεφθεί τη Αλ Άρις στο βόρειο Σινά της Αιγύπτου, όπου παραδίδεται και συγκεντρώνεται το μεγαλύτερο μέρος της διεθνούς βοήθειας για τη Γάζα, όπως και την αιγυπτιακή πλευρά της μεθοριακής διάβασης της Ράφα, που συνιστά ένα από τα σημεία εισόδου για τη βοήθεια στον παλαιστινιακό θύλακα.

Επίσης αναμένεται να επισκεφθεί νοσοκομείο στην Αλ Άρις και να συναντηθεί με εργαζομένους ανθρωπιστικών οργανώσεων του ΟΗΕ στη Ράφα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.