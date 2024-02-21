Παρά την ευρεία υποστήριξη των Ευρωπαίων προς την Ουκρανία, σχεδόν δύο χρόνια μετά την ρωσική εισβολή, μόλις το 10% των Ευρωπαίων πολιτών πιστεύει ότι μπορεί να νικήσει τη Ρωσία, σύμφωνα με έρευνα σε επίπεδο ΕΕ, ενώ το πιο πιθανό σενάριο για το τέλος του πολέμου θεωρείται κάποια μορφή «συμβιβαστικής διευθέτησης».

Η αλλαγή αυτή, όταν πέρυσι περισσότεροι Ευρωπαίοι δήλωναν ότι η Ουκρανία πρέπει να ανακτήσει όλα τα χαμένα εδάφη της, θα απαιτήσει από τους πολιτικούς να υιοθετήσουν μια πιο «ρεαλιστική» προσέγγιση που θα επικεντρώνεται στον καθορισμό του τι πρέπει να σημαίνει πραγματικά μια αποδεκτή ειρήνη, υποστηρίζουν οι συντάκτες της έκθεσης, την οποία δημοσιεύει ο Guardian.

«Προκειμένου να υποστηρίξουν τη συνεχή ευρωπαϊκή υποστήριξη προς την Ουκρανία, οι ηγέτες της ΕΕ θα πρέπει να αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο μιλούν για τον πόλεμο», δήλωσε ο συν-συγγραφέας Mark Leonard του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Εξωτερικών Σχέσεων (ECFR), που ανέθεσε τη συγκεκριμένη δημοσκόπηση.

Οι περισσότεροι Ευρωπαίοι «είναι επικεντρωμένοι στο να αποτρέψουν μια ρωσική νίκη», αλλά δεν πιστεύουν ότι το Κίεβο μπορεί να κερδίσει στρατιωτικά, είπε ο Λέοναρντ, πράγμα που σημαίνει ότι το πιο πειστικό επιχείρημα για τη συνέχιση της βοήθειας θα ήταν μία πρωτοβουλία που θα οδηγήσει σε μια βιώσιμη, διαπραγματευόμενη ειρήνη που ευνοεί το Κίεβο παρά μια νίκη για τον Πούτιν».

Η δημοσκόπηση του Ιανουαρίου σε 12 κράτη μέλη της ΕΕ – συμπεριλαμβανομένης της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ουγγαρίας, της Ιταλίας, της Ολλανδίας, της Πολωνίας, της Ισπανίας και της Σουηδίας – διαπίστωσε ότι η αντεπίθεση της Ουκρανίας που σταμάτησε, οι αυξανόμενοι φόβοι για αλλαγή πολιτικής των ΗΠΑ και η προοπτική μιας δεύτερης προεδρικής θητείας των ΗΠΑ του Ντόναλντ Τραμπ, τροφοδοτούν την απαισιοδοξία για την έκβαση του πολέμου.

Διεξήχθη πριν από την υποχώρηση της Ουκρανίας το Σαββατοκύριακο από την ανατολική πόλη Αβντιίβκα, η οποία χάρισε στη Ρωσία τη σημαντικότερη στρατιωτική της νίκη από την κατάληψη του Μπαχμουτ από τα στρατεύματα Wagner τον Μάιο του 2023. Η Ρωσία ξεκίνησε την πλήρη εισβολή της στην Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου 2022 .

Η έρευνα, «Πόλεμοι και Εκλογές: Πώς οι Ευρωπαίοι ηγέτες μπορούν να διατηρήσουν τη δημόσια υποστήριξη για την Ουκρανία» , διαπίστωσε ότι μόνο ένας στους 10 Ευρωπαίους στις 12 χώρες που συμμετείχαν στην έρευνα πίστευε ότι η Ουκρανία θα κέρδιζε στο πεδίο της μάχης, ενώ διπλάσιος αριθμός (20%) προέβλεψε μια ρωσική νίκη. Ακόμη και στα πιο αισιόδοξα κράτη μέλη που συμμετείχαν στην έρευνα όπως η Πολωνία, η Σουηδία και η Πορτογαλία λιγότεροι από έναν στους πέντε (17%) πίστευαν ότι το Κίεβο θα μπορούσε να επικρατήσει.

Σε όλες τις χώρες, η δημοσκόπηση έδειξε ότι η πιο κοινή άποψη, που συμμεριζόταν κατά μέσο όρο το 37% των ερωτηθέντων, ήταν ότι ο πόλεμος θα κατέληγε σε μια συμβιβαστική διευθέτηση.

Στη Σουηδία (50%), την Πορτογαλία (48%) και την Πολωνία (47%), οι ερωτηθέντες ήταν πιο πιθανό να απαντήσουν ότι η Ευρώπη πρέπει να βοηθήσει την Ουκρανία να αντεπιτεθεί, ενώ στην Ουγγαρία (64%), την Ελλάδα (59%), την Ιταλία (52%) ) και την Αυστρία (49%), προτίμησαν να πιέσουν το Κίεβο να αποδεχθεί μια διευθέτηση. Στη Γαλλία, τη Γερμανία, τις Κάτω Χώρες και την Ισπανία, οι απόψεις ήταν πιο ισομερώς διχασμένες.

Η δημοσκόπηση έδειξε ότι πολλοί Ευρωπαίοι θεωρούσαν όλο και περισσότερο ότι ο πόλεμος της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας τους απασχολούσε άμεσα, με το 33% να λέει ότι είχε μεγαλύτερο αντίκτυπο στη χώρα τους και στην Ευρώπη (29%) από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή σε σύγκριση με το 5% που είπε το αντίθετο και στις δύο περιπτώσεις.

Η πιθανή επιστροφή του Τραμπ στον Λευκό Οίκο θεωρήθηκε γενικά ως κακή είδηση, με το 56% των ερωτηθέντων στις 12 χώρες που συμμετείχαν στην έρευνα να δηλώνουν ότι θα ήταν πολύ ή αρκετά απογοητευμένοι αν ο πρώην πρόεδρος επανεκλεγόταν.

Η μόνη εξαίρεση ήταν η Ουγγαρία, όπου το 27% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι θα ήταν ευχαριστημένο από την επιστροφή του Τραμπ και το 31% απογοητευμένο. Ομοίως, οι υποστηρικτές ενός μόνο μεγάλου πολιτικού κόμματος, του ουγγρικού Fidesz, ήλπιζαν για μια νίκη Τραμπ.

Μεταξύ άλλων ακροδεξιών κομμάτων που προηγουμένως εξέφραζαν υποστήριξη στον Τραμπ, μόνο το ένα τρίτο περίπου των ψηφοφόρων για το γερμανικό AfD , το FPÖ της Αυστρίας ή τους Brothers of Italy δήλωσαν ότι θα καλωσόριζαν την επιστροφή του, με την υποστήριξη στον Τραμπ να είναι ακόμα πιο αδύναμη μεταξύ των υποστηρικτών της Εθνικής Συσπείρωσης της Γαλλίας και της Πολωνίας του Νόμος και Δικαιοσύνη.

Εάν οι ΗΠΑ σταματούσαν τη στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία υπό την προεδρία Τραμπ, το 41% των Ευρωπαίων είπε ότι η ΕΕ θα έπρεπε είτε να αυξήσει την υποστήριξή της είτε να τη διατηρήσει στο σημερινό της επίπεδο, ενώ το 33% θα προτιμούσε η ΕΕ να ακολουθήσει το παράδειγμα των ΗΠΑ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.