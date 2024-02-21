Αποσυναρμολογείται ο ένας από τους τέσσερις μιναρέδες που περιβάλλουν την Αγία Σοφία καθώς διαπιστώθηκαν σε αυτόν ρωγμές.

Τον περασμένο Ιούλιο, ο υπουργός Τουρισμού και Πολιτισμού της Τουρκίας Μεχμέτ Νουρί Έρσοϊ είχε ανακοινώσει τη διεξαγωγή έργων ενίσχυσης της στατικότητας της Αγίας Σοφίας και στο πλαίσιο αυτό είχε προαναγγείλει την αποσυναρμολόγηση του πρώτου μιναρέ, του επονομαζόμενου μιναρέ του Βαγιαζίτ του Β', και την επανατοποθέτησή του αφού ολοκληρωθούν οι επισκευές.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του τουρκικού Τύπου, το μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής Αποκατάστασης της Αγίας Σοφίας, καθηγητής Χασάν Φιράτ Ντικέρ, δήλωσε: «Δεδομένου ότι ο μιναρές του Βαγιαζίτ Β' έχει τις περισσότερες δομικές αδυναμίες μεταξύ των τεσσάρων μιναρέδων, η επισκευή ξεκίνησε πρώτα από τον συγκεκριμένο μιναρέ ώστε να πραγματοποιηθεί μερική αποσυναρμολόγηση για να γίνει κατανοητό αν το πρόβλημα το οποίο έχει διαπιστωθεί οφείλεται σε σεισμό ή σε διάβρωση του δομικού υλικού. Στη συνέχεια, θα αποκατασταθεί και θα ακολουθήσουν εργασίες στους έτερους μιναρέδες. Δεδομένου ότι τα υλικά και τα αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά κάθε μιναρέ διαφέρουν μεταξύ τους, ο καθένας έχει τις δικές του μεθόδους επέμβασης».

Αναφορικά με τις χαλύβδινες σκαλωσιές, όπως και την κατασκευή πύλης εισόδου για τους επισκέπτες, ο Τούρκος καθηγητής ανέφερε ότι οι κατασκευές αυτές είναι προσωρινές και έχουν σκοπό την ασφάλεια των επισκεπτών από τυχόν πτώση υλικού κατά τη διάρκεια των εργασιών.

Όπως είπε, «η εν λόγω παρέμβαση συνιστά μόνο ένα πολύ μικρό στάδιο της αποκατάστασης καθώς οι μιναρέδες, ως γνωστόν, είναι μεταγενέστερες οθωμανικές προσθήκες. Προτεραιότητα μας είναι η αποκατάσταση των δομικών αδυναμιών ώστε να αποτραπεί οποιοδήποτε πρόβλημα τόσο σε αυτούς όσο και στην ίδια την κατασκευή καθώς η αποκατάσταση θα επεκταθεί στη δομή του ίδιου του οικοδομήματος, στην εξωτερική όψη και στους θόλους του».

Ανάρτηση της Γενικής Διεύθυνσης Ιδρυμάτων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναφέρει ότι «κατά τη διάρκεια των ελέγχων που έγιναν στον μιναρέ Bayezid του τεμένους της Αγίας Σοφίας εντοπίστηκε βαθιά ρωγμή. Με την απόφαση αποσυναρμολόγησης που ελήφθη από το Επιστημονικό Συμβούλιο του τεμένους και από την Επιτροπή Συντήρησης, κατασκευάστηκε μια χαλύβδινη πλατφόρμα για να διασφαλιστεί η ασφάλεια των επισκεπτών και πραγματοποιήθηκε η τοποθέτηση ενός ικριώματος πλήρους ασφαλείας πάνω στη χαλύβδινη πλατφόρμα».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.