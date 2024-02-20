Εντείνονται οι ρωσικές επιθέσεις στο ανατολικό και το νότιο μέτωπο της Ουκρανίας

Η Ουκρανία ανέφερε σήμερα δεκάδες ρωσικές επιθέσεις στο ανατολικό και το νότιο μέτωπο, την επομένη της δήλωσης του Ουκρανού προέδρου για μια «εξαιρετικά δύσκολη» κατάσταση για τις δυνάμεις του, που δεν έχουν πυρομαχικά και αμερικανική βοήθεια, ύστερα από σχεδόν δύο έτη πολέμου.

Οι επιθέσεις γίνονται ενώ η Ουκρανία τιμά την 10η επέτειο από τον θάνατο δεκάδων διαδηλωτών στο Κίεβο κατά την Επανάσταση της Μεϊντάν, που οδήγησε στην πτώση της ηγεσίας της χώρας που υποστηριζόταν από τη Μόσχα. Η εξέγερση αυτή σηματοδότησε επίσης την έναρξη της προσάρτησης της Κριμαίας από τη Ρωσία στη νότια Ουκρανία.

«Είναι 10 χρόνια από (την έναρξη) των προσπαθειών με στόχο να μας καταστρέψουν και να καταστρέψουν την ανεξαρτησία μας», δήλωσε σήμερα ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Facebook.

«Αλλά αντέξαμε πριν από 10 χρόνια και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε σήμερα», πρόσθεσε.

Η Ρωσία «προσπαθεί να μας καταστήσει αποικία της, αλλά δεν έχει πετύχει τον στόχο της. Θα νικήσουμε», δήλωσε από την πλευρά του ο προσωπάρχης της προεδρίας Αντρίι Γέρμακ.



84 επιθέσεις

Σε ανακοίνωσή του σήμερα το πρωί, το γενικό επιτελείο των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας ανέφερε ότι τουλάχιστον 84 ρωσικές επιθέσεις καταγράφηκαν τις τελευταίες 24 ώρες, διαβεβαιώνοντας ότι όλες «αναχαιτίστηκαν» από τον ουκρανικό στρατό.

Οι επιθέσεις έγιναν μετά την κατάληψη το Σάββατο από τις δυνάμεις της Μόσχας της πόλης Αβντιίβκα, στην περιοχή του Ντονέτσκ, μερικές ημέρες πριν από την έναρξη του τρίτης χρονιάς του πολέμου που ξεκίνησε με την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου του 2022.

Ενώ η ρωσική δραστηριότητα έχει σαφώς μειωθεί γύρω από την ίδια την Αβντιίβκα –9 επιθέσεις έχουν καταγραφεί--, 21 επιθέσεις έγιναν κοντά στη Μαριίνκα, στα νοτιοδυτικά της Αβντιίβκα, 14 στην περιοχή του Μπαχμούτ (ανατολικά) και 11 στην περιοχή της Ζαπορίζια (νότια).

Στην περιοχή της Αβντιίβκα, «οι Ρώσοι ανασυγκροτούνται, έχουν επιτύχει τους τακτικούς τους στόχους» και «θα μεταφέρουν πιθανόν μονάδες προς άλλους τομείς» δήλωσε χθες ο εκπρόσωπος του ουκρανικού στρατού Ντμίτρο Λίκοβι.

«Η κατάσταση είναι εξαιρετικά δύσκολη σε πολλά σημεία στην γραμμή του μετώπου, όπου τα ρωσικά στρατεύματα έχουν συγκεντρώσει το μεγαλύτερο αριθμό των εφεδρειών τους», δήλωσε χθες, Δευτέρα, το βράδυ ο Ζελένσκι.

«Εκμεταλλεύονται την καθυστέρηση στη βοήθεια προς την Ουκρανία», πρόσθεσε καθώς συνεχίζει να μην έχει δοθεί στο Κίεβο κρίσιμη στρατιωτική βοήθεια από τις ΗΠΑ ύψους 60 δισεκ. δολαρίων, που είναι μπλοκαρισμένη στο Κογκρέσο.

Το Κίεβο έχει έλλειψη από πυρομαχικά του πυροβολικού, μέσα αντιαεροπορικής άμυνας και όπλα μεγάλου βεληνεκούς. Ο στρατός επίσης πασχίζει να αναπληρώσει τις τάξεις του, μετά την αποτυχία την αντεπίθεσής του το καλοκαίρι του 2023.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο πρόεδρος Ζελένσκι ευχαρίστησε σήμερα τη Σουηδία που ανακοίνωσε νέα στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία, με τη μορφή εξοπλισμού, ύψους περίπου 633 εκατ. ευρώ.

Σε επίσκεψή του στην Ιαπωνία, ο Ουκρανός πρωθυπουργός Ντένις Σμίχαλ δήλωσε σήμερα ότι πιστεύει πως το αμερικανικό Κογκρέσο θα αποδεσμεύσει την πολυαναμενόμενη βοήθεια.

«Πιστεύω ότι και οι ΗΠΑ θα στηρίξουν την Ουκρανία, όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως η Ιαπωνία, όπως όλες οι χώρες της G7, το ΔΝΤ και όλοι οι διεθνείς οικονομικοί οργανισμοί», δήλωσε ο ίδιος σε συνέντευξη Τύπου στο Τόκιο.



Ανάγκη για τα πάντα

«Δεν μπορούμε να μιλάμε για κόπωση, διότι είναι ένας υπαρξιακός πόλεμος. Δεν μπορείτε να είστε κουρασμένοι όταν μάχεστε για το μέλλον σας, τη ζωή σας … για την παγκόσμια τάξη ασφάλειας», δήλωσε ο ίδιος, ερωτηθείς για την «κόπωση της Ουκρανίας».

Επί του πεδίου, ο Σβιατασλάβ Γιαρεμένκο, που πολέμησε κατά των αυτονομιστών το 2014 και στη συνέχεια εντάχθηκε και πάλι στον στρατό μετά την εισβολή στις 24 Φεβρουαρίου 2022, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι «ύστερα από δύο χρόνια πολέμου, η κόπωση είναι συσσωρευμένη».

«Πιστεύω ότι πρέπει να συνεχίσουμε να πολεμάμε για αρκετά χρόνια ακόμα», δήλωσε, «αυτό θα εξαρτηθεί από το πόσο θα μας βοηθήσουν οι δυτικοί εταίροι μας».

«Έχουμε πολλές ανάγκες: τεθωρακισμένα, όπλα, πυρομαχικά. Έχουμε ανάγκη για τα πάντα», δήλωσε ο στρατιωτικός από την πόλη Κοστιαντινίβκα, στα ανατολικά, όχι μακριά από το μέτωπο.

Οι δυνάμεις της Μόσχας συνεχίζουν τους σχεδόν καθημερινούς βομβαρδισμούς τους σε περιοχές που είναι μακριά από τις μάχες.

Πέντε άμαχοι σκοτώθηκαν σε ρωσικό πλήγμα σε χωριό στην περιοχή Σούμι, που βρίσκεται στο βορειοανατολικό τμήμα της Ουκρανίας, στα σύνορα με τη Ρωσία, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο ουκρανικός στρατός. Από την πλευρά της η αντιαεροπορική άμυνα ανακοίνωσε ότι κατέστρεψε την περασμένη νύχτα 23 drones με εκρηκτικά, τύπου Shahed, ιρανικού σχεδιασμού, που εκτόξευσε η Ρωσία προς διάφορες περιοχές της Ουκρανίας.

Πηγή: skai.gr

