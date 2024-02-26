«Δεν υπάρχει κανένα ζήτημα αποστολής δυνάμεων, ευρωπαϊκών δυνάμεων του ΝΑΤΟ εντός της Ουκρανίας» τόνισε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης σε δηλώσεις του, μετά τη διάσκεψη για τη στήριξη της Ουκρανίας στο Παρίσι.

Αναλυτικά, στις δηλώσεις του ο πρωθυπουργός ανέφερε:

Δημοσιογράφος: Πέστε μας λοιπόν ποιο είναι το αποτέλεσμα αυτής της συνάντησης;

Κυριάκος Μητσοτάκης: Οι συζητήσεις με τον Πρόεδρο Macron και με τους ομολόγους μας έχουν πάντα ξεχωριστό ενδιαφέρον, πόσω μάλλον όταν συμπληρώνονται δύο χρόνια από τη βάρβαρη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Πιστεύω ότι επαναβεβαιώσαμε την ενότητά μας και την αποφασιστικότητά μας να στηρίξουμε την Ουκρανία έτσι ώστε να μπορέσει να αμυνθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο απέναντι στην ρωσική εισβολή. Νομίζω ότι καταλήξαμε και σε ένα πλαίσιο το οποίο θα σας έλεγα ότι δεν αποκλίνει ιδιαίτερα από τις αποφάσεις που έχουμε πάρει στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για το πώς μπορεί αυτή η βοήθεια, με πρακτικό τρόπο, να έχει πιο ουσιαστικό και χρήσιμο αποτέλεσμα για την Ουκρανία.

Από εκεί και πέρα, επειδή άκουσα και διάφορα σχόλια από συναδέλφους, ομολόγους μου, για ζητήματα τα οποία ενδεχομένως να συζητήθηκαν εντός της αίθουσας, θέλω να διαβεβαιώσω ότι δεν υπάρχει κανένα ζήτημα αποστολής δυνάμεων, ευρωπαϊκών δυνάμεων του ΝΑΤΟ, εντός της Ουκρανίας. Ένα ζήτημα το οποίο για την Ελλάδα δεν υφίσταται και πιστεύω ότι δεν υφίσταται και για τη μεγάλη πλειοψηφία των ομολόγων μας.

Δημοσιογράφος: Τέθηκε θέμα ευρωπαϊκού στρατού;

Κυριάκος Μητσοτάκης: Όπως σας είπα δεν υφίσταται τέτοιο ζήτημα και νομίζω ότι αυτή η συζήτηση αποπροσανατολίζει και από την ουσία της προσπάθειάς μας να στηρίξουμε έμπρακτα αυτή τη στιγμή την Ουκρανία. Ευχαριστώ πολύ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

