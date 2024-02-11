«Οι απερίσκεπτες δηλώσεις για την ασφάλεια του ΝΑΤΟ και την αλληλεγγύη του άρθρου 5 εξυπηρετούν μόνο το συμφέρον του Πούτιν» τονίζει ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ μετά τις δηλώσεις του πρώην προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Ειδικότερα, ο κ. Μισέλ αναφέρει ότι «η Διατλαντική Συμμαχία υποστήριξε την ασφάλεια και την ευημερία των Αμερικανών, των Καναδών και των Ευρωπαίων για 75 χρόνια.

Οι απερίσκεπτες δηλώσεις για την ασφάλεια του ΝΑΤΟ και την αλληλεγγύη του άρθρου 5 εξυπηρετούν μόνο το συμφέρον του Πούτιν».

«Δεν φέρνουν περισσότερη ασφάλεια ή ειρήνη στον κόσμο. Αντίθετα, τονίζουν εκ νέου την ανάγκη για την ΕΕ να αναπτύξει επειγόντως περαιτέρω τη στρατηγική της αυτονομία και να επενδύσει στην άμυνά της. Και να διατηρήσουμε τη Συμμαχία μας ισχυρή» προσθέτει ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.