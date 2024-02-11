Την πρώτη του δημόσια εμφάνιση στην κυριακάτικη λειτουργία στο Σάντρινγκχαμ έκανε σήμερα, Κυριακή ο βασιλιάς Κάρολος από τότε που τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ ανακοίνωσαν τη διάγνωσή του με καρκίνο.

Ο Κάρολος εμφανίστηκε χαμογελαστός και ευδιάθετος έχοντας στο πλάι του την βασίλισσα Καμίλα η οποία φορούσε ένα λευκό παλτό και μαύρο, μεγάλο καπέλο.

Ο φωτογραφικός φακός αποθανάτισε το βασιλικό ζεύγος να περπατά έξω από την εκκλησία της Αγίας Μαρίας Μαγδαληνής, στο κτήμα του στο Σάντρινγκχαμ, στην περιοχή του Νόρφολκ. Το υποδέχτηκε ο Αιδεσιμότατος Paul Williams.

A smiling King Charles has attended church in Sandringham for the first time since his cancer diagnosis was announced.https://t.co/1RmU7DIeXw



📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/0C690Zm9UV — Sky News (@SkyNews) February 11, 2024

Το δημόσιο «ευχαριστώ» του

Ο βασιλιάς Κάρολος Γ’ της Βρετανίας εξέδωσε χθες Σάββατο ανακοίνωση στην οποία εκφράζει ευγνωμοσύνη για τα μηνύματα υποστήριξης που έλαβε μετά τη διάγνωσή του με καρκίνο.

«Θα ήθελα να εκφράσω τις εγκάρδιες ευχαριστίες μου για τα πολλά μηνύματα υποστήριξης και τις ευχές που έλαβα τις τελευταίες ημέρες», αναφέρει στην πρώτη δημόσια τοποθέτησή του μετά τη δημοσιοποίηση του προβλήματος υγείας που αντιμετωπίζει.

Χαρακτήρισε επίσης ενθαρρυντικό ότι η δημοσιοποίηση της διάγνωσής του συνέβαλε στην ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης και στην προώθηση του έργου των οργανισμών που στηρίζουν τους καρκινοπαθείς και τις οικογένειές τους τόσο στο Ηνωμένο Βασίλειο όσο και στον υπόλοιπο κόσμο. «Ο θαυμασμός που ανέκαθεν έτρεφα για την άοκνη φροντίδα και αφοσίωσή τους είναι ακόμη μεγαλύτερος λόγω της προσωπικής μου εμπειρίας», συμπληρώνει ο βρετανός μονάρχης.

Πηγή: skai.gr

