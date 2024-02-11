Οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί στη Λωρίδα της Γάζας τις τελευταίες 96 ώρες είχαν ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν δύο Ισραηλινοί όμηροι και να τραυματιστούν σοβαρά άλλοι 8, ανακοίνωσε σήμερα η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς οι Ταξιαρχίες Αλ Κάσαμ, με ανάρτηση στο δίκτυο της οργάνωσης στο Telegram.

«Η κατάστασή τους γίνεται ολοένα και πιο επικίνδυνη λόγω της αδυναμίας να τους παρασχεθεί η ενδεδειγμένη αγωγή. (Το Ισραήλ) φέρει την πλήρη ευθύνη για τις ζωές εκείνων που τραυματίστηκαν δεδομένων των συνεχόμενων βομβαρδισμών», τονίζεται στην ανακοίνωση.

Νωρίτερα, ανώτερος ηγέτης της Χαμάς προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε χερσαία επιχείρηση του Ισραήλ στη Ράφα, στα σύνορα με τη Γάζα, θα «τινάξει στον αέρα» τις διαπραγματεύσεις για την ανταλλαγή ομήρων, όπως μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο της Χαμάς Aqsa TV.

