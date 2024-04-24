«Με τη σκέψη μας στους Αρμένιους στην Ελλάδα και σε ολόκληρο τον κόσμο, τιμάμε σήμερα τη μνήμη των θυμάτων της Γενοκτονίας. Η αναγνώριση της ιστορικής αλήθειας είναι αναγκαία συνθήκη για να μην επαναληφθούν εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας».

Αυτό έγραψε στον προσωπικό λογαριασμό του στο "Χ" ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, για τη σημερινή 109η επέτειο της Γενοκτονίας των Αρμενίων, επισυνάπτοντας φωτογραφία από την επίσκεψή του στο Μνημείο της Γενοκτονίας στην Αρμενία, στις 4 Μαρτίου 2024.

Με τη σκέψη μας στους Αρμένιους στην Ελλάδα και σε ολόκληρο τον κόσμο, τιμάμε σήμερα τη μνήμη των θυμάτων της Γενοκτονίας.



Η αναγνώριση της ιστορικής αλήθειας είναι αναγκαία συνθήκη για να μην επαναληφθούν εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας.#ArmenianGenocide



(φωτογραφία από την… pic.twitter.com/zPBsdsr5hg — Nikos Dendias (@NikosDendias) April 24, 2024

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.