«Με τη σκέψη μας στους Αρμένιους στην Ελλάδα και σε ολόκληρο τον κόσμο, τιμάμε σήμερα τη μνήμη των θυμάτων της Γενοκτονίας. Η αναγνώριση της ιστορικής αλήθειας είναι αναγκαία συνθήκη για να μην επαναληφθούν εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας».
Αυτό έγραψε στον προσωπικό λογαριασμό του στο "Χ" ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, για τη σημερινή 109η επέτειο της Γενοκτονίας των Αρμενίων, επισυνάπτοντας φωτογραφία από την επίσκεψή του στο Μνημείο της Γενοκτονίας στην Αρμενία, στις 4 Μαρτίου 2024.
