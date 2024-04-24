Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ο Ν. Δένδιας για τη σημερινή 109η επέτειο της Γενοκτονίας των Αρμενίων

To μήνυμα του Νίκου Δένδια για τη σημερινή 109η επέτειο της Γενοκτονίας των Αρμενίων

Δένδιας

«Με τη σκέψη μας στους Αρμένιους στην Ελλάδα και σε ολόκληρο τον κόσμο, τιμάμε σήμερα τη μνήμη των θυμάτων της Γενοκτονίας. Η αναγνώριση της ιστορικής αλήθειας είναι αναγκαία συνθήκη για να μην επαναληφθούν εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας».

Αυτό έγραψε στον προσωπικό λογαριασμό του στο "Χ" ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, για τη σημερινή 109η επέτειο της Γενοκτονίας των Αρμενίων, επισυνάπτοντας φωτογραφία από την επίσκεψή του στο Μνημείο της Γενοκτονίας στην Αρμενία, στις 4 Μαρτίου 2024.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Γενοκτονία των Αρμενίων Νίκος Δένδιας
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
12 0 Bookmark