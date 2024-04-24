Ουκρανικά drones έπληξαν και προκάλεσαν ζημιές σε ένα μεγάλο ρωσικό εργοστάσιο χάλυβα στην περιοχή Λιπέτσκ σε επιθέσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας, δήλωσε στο Reuters μια πηγή των μυστικών υπηρεσιών του Κιέβου.

Η πηγή είπε ότι η επίθεση κατέστρεψε εν μέρει μια "μονάδα οξυγόνου" στο μεταλλουργικό εργοστάσιο Νοβολιπέτσκ, κάτι σύμφωνα με την πηγή θα έχει μακροπρόθεσμο αντίκτυπο στις εργασίες της εταιρείας.

Ουκρανικά πλήγματα με drones εναντίον ενεργειακών εγκαταστάσεων στο Σμολένσκ της Ρωσίας

Σε άλλη επίθεση, νωρίτερα είχε ανακοινωθεί ότι η Ουκρανία έπληξε με drones ενεργειακές εγκαταστάσεις στη ρωσική περιφέρεια Σμολένσκ, περίπου 400 χιλιόμετρα από τη μεθόριο, δήλωσε σήμερα πηγή στον ουκρανικό αμυντικό τομέα, τονίζοντας ότι πρόκειται για «νόμιμους στόχους».

Ουκρανικά drones έπληξαν «δύο δεξαμενές πετρελαίου» της ρωσικής κρατικής εταιρείας πετρελαίου Rosneft, στις οποίες ήταν αποθηκευμένα «26.000 κυβικά μέτρα καυσίμου» στη διάρκεια αυτής της επιχείρησης, την οποία οργάνωσε η ουκρανική υπηρεσία ασφαλείας SBU, επεσήμανε η πηγή αυτή.

Από την επίθεση προκλήθηκαν μεγάλες πυρκαγιές και το προσωπικό των εγκαταστάσεων αναγκάστηκε να απομακρυνθεί.

«Η SBU συνεχίζει να καταστρέφει αποτελεσματικά στρατιωτικές υποδομές που παρέχουν καύσιμα στον ρωσικό στρατό στην Ουκρανία», σχολίασε η πηγή. «Οι εγκαταστάσεις αυτές είναι και θα παραμείνουν απολύτως νόμιμος στόχος», κατέληξε.

Νωρίτερα τοπικοί αξιωματούχοι είχαν δηλώσει ότι ξέσπασε πυρκαγιά σε ενεργειακές εγκαταστάσεις στη ρωσική περιφέρεια Σμολένσκ, ενώ πολίτες αναγκάστηκαν να απομακρυνθούν από τα σπίτια τους σε περιοχή της περιφέρειας Λιπέτσκ, στη νοτιοδυτική Ρωσία, αφού drone έπεσε σε βιομηχανικό πάρκο.

«Η περιφέρειά μας δέχεται και πάλι επίθεση από ουκρανικά drones», δήλωσε ο Βασίλι Ανοχίν, κυβερνήτης του Σμολένσκ, στο Telegram.

«Ως αποτέλεσμα της επίθεσης του εχθρού εναντίον ενεργειακών εγκαταστάσεων και εγκαταστάσεων καυσίμων ξέσπασαν πυρκαγιές στις περιφέρειες Σμολένσκ και Γιάρτσεβο», πρόσθεσε ο ίδιος χωρίς να δώσει άλλες διευκρινίσεις.

Ξεχωριστά ο Ιγκόρ Αρταμόνοφ, κυβερνήτης της περιφέρειας Λιπέτσκ, δήλωσε ότι ένα drone έπεσε σε βιομηχανική ζώνη. Από το συμβάν δεν υπήρξαν τραυματίες, αλλά οι κάτοικοι της γύρω περιοχής αναγκάστηκαν να απομακρυνθούν από τα σπίτια τους για προληπτικούς λόγους.

Πηγή: skai.gr

