Χαβιέρ Μιλέι: Ο πρόεδρος που βρυχάται

Της Αθηνάς Παπακώστα

Οι επηρεασμένοι από το χαρακτηριστικό του κούρεμα τον παρομοιάζουν με τον ήρωα της Μάρβελ, Γούλβεριν ενώ, άλλοι τον φωνάζουν «ο τρελός». Το μόνο σίγουρο είναι πως ο Χαβιέρ Μιλέι είναι πλέον ο νέος πρόεδρος της Αργεντινής, ο οποίος έγινε γνωστός στο ευρύ κοινό ως οικονομολόγος-τηλεπερσόνα που μιλούσε στα πάνελ ακόμη και για την απόλαυση του ταντρικού σεξ.

Ο Χαβιέρ Μιλέι σπούδασε οικονομολόγος. Έγινε μέλος της μπάντας Everest που διασκεύαζε τραγούδια των Rolling Stones και στα νιάτα του υπήρξε τερματοφύλακας στην ποδοσφαιρική ομάδα νέων Chacarita Juniors του Μπουένος Άιρες.

Για τους περισσότερους είναι μία άλλη εκδοχή του τέως προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ αλλά και του τέως προέδρου της Βραζιλίας, Ζαϊρ Μπολσονάρο. Κάποιοι άλλοι, ωστόσο, πήγαν ένα βήμα παραπέρα και μιλούν για το... παιδί του πρώην πρωθυπουργού του Ηνωμένου Βασιλείου, Μπόρις Τζόνσον και της κούκλας του σατανά, Τσάκι. Ο ίδιος πάντως αυτοαποκαλείται ως «αναρχο-καπιταλιστής».

Ο 53χρονος Μιλέι έχει ελάχιστη προϋπηρεσία στην πολιτική. Εξελέγη για πρώτη φορά βουλευτής το 2021 με το κόμμα, Libertad Avanza και επενδύοντας με την πολεμοχαρή ρητορική του στην οργή των πολιτών και την ανάγκη τους για αλλαγή στάθηκε απέναντι στον λαό όχι για να κυβερνήσει πρόβατα, όπως είπε, αλλά για να ξυπνήσει λιοντάρια, σαν και εκείνον που - όπως τραγουδά μέχρι σήμερα- «βρυχώνται στη μέση μίας λεωφόρου».

Έτσι λοιπόν ως «βασιλιάς της ζούγκλας» ετοιμάζεται να αναλάβει την εξουσία στην υπερχρεωμένη Αργεντινή για να επιβάλλει ορισμένους κανόνες και να κατορθώσει να δαμάσει τον πληθωρισμό που ξεπερνά πια το 140%.

Πρώτον, ορκίζεται ότι θα πετσοκόψει άγρια τις κοινωνικές δαπάνες. Κατά τη διάρκεια μάλιστα της προεκλογικής του εκστρατείας κρατούσε ακόμη και αλυσοπρίονο για να κάνει σαφείς τις προθέσεις του.

Δεύτερον, δεσμεύεται ότι από τα χέρια του δεν θα γλιτώσει ούτε η Κεντρική Τράπεζα της Αργεντινής την οποία επιθυμεί να διαλύσει.

Τρίτον, σκοπεύει η χώρα του να αποκτήσει ως εθνικό νόμισμα το αμερικανικό δολάριο εγκαταλείποντας για πάντα το αργεντίνικο πέσο.

Κοινός παρονομαστής των παραπάνω είναι να γίνει «η Αργεντινή μεγάλη ξανά» και για να καταφέρει την αλλαγή που υπόσχεται ο 53χρονος νεοεκλεγείς ακροδεξιός, λαϊκιστής πρόεδρος οραματίζεται ένα μοντέλο διακυβέρνησης με ελάχιστα υπουργεία και μηδενικό κράτος.

Η «δημοκρατία» Μιλέι περιορίζεται για όσους θέλουν να αποκτήσουν όπλο. Ο νέος πρόεδρος της χώρας τάσσεται υπέρ της πώλησης και αγοράς ανθρωπίνων οργάνων και κατά του νομιμοποιημένου στην Αργεντινή από το 2020 δικαιώματος στην άμβλωση ενώ, σε ό,τι αφορά στην εμπορία παιδιών απαντά «εξαρτάται».

Για τον Χουάν Λουίς Γκονζάλες που υπογράφει τη βιογραφία του Χαβιέρ Μιλέι με τίτλο «Ο Τρελός» ("El Loco") «πιο ανησυχητικές από τις ιδέες του είναι η ψυχική του κατάσταση και η συναισθηματική του σταθερότητα».

Πολλά τοπικά αλλά και διεθνή Μέσα Ενημέρωσης εστιάζουν σε ορισμένες παράξενες δηλώσεις του Μιλέι όπως για παράδειγμα ότι επικοινωνεί με τον νεκρό του σκύλο, Κόναν, μέσω μέντιουμ τονίζοντας ότι εκείνος τον προέτρεψε να θέσει υποψηφιότητα για την προεδρία της Αργεντινής. Ή και σε αναφορές που θέλουν ο Μιλέι να ισχυρίζεται ότι έχει δει την Ανάσταση του Χριστού τρεις φορές ή και στο γεγονός - όπως γράφει η εφημερίδα La Nacion - ότι πιστεύει πως με τον Κόναν γνωρίστηκαν σε μίαν άλλη ζωή περίπου 2.000 χρόνια πριν όταν ο ίδιος ήταν... μονομάχος στο Κολοσσαίο της Ρώμης και ο σκύλος του ήταν... λιοντάρι.

Την ίδια στιγμή, μετρώντας έδρες οι πολιτικοί αναλυτές εξηγούν ότι η επόμενη ημέρα για τον «Τραμπ της Πάμπα» θα είναι δύσκολη καθώς ο Μιλέι θα δυσκολευτεί πολύ να κατορθώσει να περάσει έστω μία από τις φαεινές του ιδέες και προτάσεις καθώς το κόμμα του κατέχει μόλις 38 από τις 257 έδρες στη Βουλή των Αντιπροσώπων και μόλις 8 από τις συνολικά 72 έδρες στη Γερουσία.

Ο ίδιος ο Χαβιέρ Μιλέι ωστόσο με ήρωα τον Αλ Καπόνε και αέρα 11 μονάδων από τον κεντροαριστερό του αντίπαλο, Σέρχιο Μάσα δηλώνει αποφασισμένος να ξαναστήσει, όπως είπε, την Αργεντινή στα πόδια της τονίζοντας ότι θα τηρήσει τις δεσμεύσεις του.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.