Ολυμπιακός: Με Αποστολόπουλο και βασικούς η 11άδα με ΑΕΚ

Την καλύτερη δυνατή σύνθεση, βάσει και των απουσιών που υπήρχαν, επέλεξε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για το ντέρμπι του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ (20:00). Μοναδική έκπληξη μπορεί να θεωρηθεί η χρησιμοποίηση του νεαρού Αποστολόπουλου, για την οποία είχε μιλήσει λίγη ώρα νωρίτερα στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6 ο Κώστας Νικολακόπουλος.

Αναλυτικά: Τζολάκης-Ροντινέι, Κάρμο, Ντόη, Αποστολόπουλος-Έσε, Όρτα, Τσικίνιο-Φορτούνης, Ποντένσε-Ελ Κααμπί.



