Χίλιοι περισσότεροι Βρετανοί στρατιώτες στην Κύπρο και την περιοχή μετά την 7η Οκτωβρίου

Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Κατά περίπου χίλια έχουν αυξηθεί τα μέλη των Ενόπλων Δυνάμεων του Ηνωμένου Βασιλείου που έχουν αναπτυχθεί «στις περιοχές των κυρίαρχων βρετανικών βάσεων στην Κύπρο και στην Ανατολική Μεσόγειο» μετά από την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου.

Αυτό απάντησε ο Υφυπουργός Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου Τζέιμς Χίπι σε σχετική κοινοβουλευτική ερώτηση του σκιώδους Υπουργού Άμυνας των Εργατικών Τζον Χίλι.

Σκοπός της ανάπτυξης πρόσθετων Βρετανών στρατιωτών στην Κύπρο είναι «να υποστηρίξουν έκτακτους σχεδιασμούς και ανθρωπιστικές επιδιώξεις στην περιοχή», εξήγησε ο κ. Χίπι.

Όπως πρόσθεσε, ο αριθμός των στρατιωτών στην περιοχή παραμένει υπό εξέταση.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.