Ομάδα ανταρτών εθνοτικής μειονότητας στη Μιανμάρ έθεσε υπό τον έλεγχό της συνοριακό πέρασμα στα σύνορα της χώρας με την Κίνα μέσω του οποίου περνά μεγάλο όγκος των διμερών εμπορικών συναλλαγών, σύμφωνα με πηγή των υπηρεσιών ασφαλείας και τοπικό μέσο ενημέρωσης.

Οι μάχες μαίνονται στην πολιτεία Σαν, στο βόρειο τμήμα της Μιανμάρ, κοντά στα κινεζικά σύνορα, αφότου μια συμμαχία τριών ένοπλων ομάδων εθνοτικών μειονοτήτων εξαπέλυσε επιχείρηση εναντίον του στρατού στα τέλη Οκτωβρίου.

Οι ομάδες αυτές έχουν θέσει υπό τον έλεγχό τους θέσεις του στρατού και μία στρατηγικής σημασίας για το εμπόριο με την Κίνα πόλη, αποκόπτωντας τη χούντα από τους εμπορικούς δρόμους.

Σε επίθεσή του ο Στρατός της Δημοκρατικής Εθνικής Ένωσης της Μιανμάρ (MNDAA), μία από τις τρεις ένοπλες ομάδες, έθεσε υπό τον έλεγχό του το μεθοριακό πέρασμα Κιν Σαν Κιαούτ, επεσήμανε τοπικό μέσο ενημέρωσης που πρόσκειται στον MNDAA.

«Ο MNDAA επεσήμανε επίσης ότι κατέλαβε ακόμη ένα εμπορικό συνοριακό πέρασμα, το Κιν Σαν Κιάουτ στην επαρχία Μόνγκο, στη Μούσε», ανέφερε η εφημερίδα Kokang.

Πρόσθεσε ότι η συμμαχία, στην οποία συμμετέχει επίσης ο Στρατός του Αρακάν και ο Στρατός Εθνικής Απελευθέρωσης Τάανγκ, έχει θέσει υπό τον έλεγχό της και άλλες θέσεις στη μεθοριακή εμπορική ζώνη, έπειτα από επιχείρηση που ξεκίνησε την Παρασκευή.

Ο MNDAA ύψωσε τη σημαία του στο Κιν Σαν Κιάουτ, επεσήμανε πηγή των υπηρεσιών ασφαλείας στο AFP.

Στις αρχές της εβδομάδες ο Ζάου Μιν Τουν εκπρόσωπος της χούντας δήλωσε στα κρατικά μέσα ενημέρωσης ότι ένοπλες ομάδες πυρπόλησαν περίπου 120 φορτηγά που ήταν σταθμευμένα κοντά στο συνοριακό πέρασμα.

Μη αμελητέα ποσότητα των εμπορικών συναλλαγών της Μιανμάρ με την Κίνα περνά από την περιοχή αυτή. Ο αποκλεισμός της εδώ και εβδομάδες από τις ένοπλες ομάδες έχει στερήσει από τη χούντα ρευστότητα, η οποία είναι πολύτιμη καθώς η οικονομία της χώρας βρίσκεται σε κρίση μετά το πραξικόπημα του 2021.

Σύμφωνα με τοπικές πληροφορίες, μεταξύ των εμπορευμάτων που διέρχονται από το πέρασμα Κιν Σαν Κιάουτ είναι ηλεκτρικές συσκευές, τρακτέρ, μηχανήματα και προϊόντα κατανάλωσης.

Λόγω της επιδείνωσης της κατάστασης ασφαλείας η Κίνα ζήτησε την Παρασκευή από τους πολίτες της να φύγουν «το συντομότερο δυνατό» από το βόρειο τμήμα της Μιανμάρ και να μένουν μακριά από τις μάχες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

