Οι ισραηλινές δυνάμεις σκότωσαν εττά Παλαιστίνιους, ανάμεσά τους δύο ανήλικους, και τουλάχιστον έναν ένοπλο στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη αργά χθες Σάββατο και νωρίς σήμερα το πρωί, δήλωσαν τοπικές πηγές.

Πέντε Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν στη Τζενίν στο πλαίσιο επιχείρησης του ισραηλινού στρατού για τη σύλληψη Παλαιστίνιου που φέρεται να συμμετείχε σε φονική ενέδρα στη Δυτική Όχθη τον Αύγουστο.

Ο στρατός δεν έδωσε άλλες διευκρινίσεις για το περιστατικό στη Τζενίν, ενώ αυτόπτες μάρτυρες επεσήμαναν ότι σημειώθηκαν συγκρούσεις μεταξύ ενόπλων και Ισραηλινών στρατιωτών.

Το επίσημο παλαιστινιακό υπουργείο WAFA μετέδωσε ότι οι ισραηλινές δυνάμεις εισέβαλαν στη Τζενίν «από διάφορες πλευρές, πυροβολώντας και περικυκλώνοντας κρατικά νοσοκομεία και την έδρα της Ερυθράς Ημισελήνου».

Ένας έκτος Παλαιστίνιος σκοτώθηκε τη Γιάτμα, χωριό κοντά στη Ναμπλούς, και ακόμη ένας κοντά σε εβραϊκό οικισμό έξω από την παλαιστινιακή πόλη ελ Μπίρε, δήλωσαν Παλαιστίνιοι αξιωματούχοι.

Ο ισραηλινός στρατός δεν έχει σχολιάσει τα περιστατικά αυτά.

Έξι ακόμη Παλαιστίνιοι τραυματίστηκαν στις συγκρούσεις στη Τζενίν, επεσήμανε το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας.

Παλαιστινιακές οργανώσεις ζήτησαν να κηρυχθεί σήμερα απεργία στη Τζενίν, προκειμένου «να θρηνήσουμε τις ψυχές των μαρτύρων», σύμφωνα με το WAFA.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

