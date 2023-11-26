Άλλους 13 ομήρους απελευθερώνει σήμερα η Χαμάς - Από νωρίς η λίστα στο γραφείο του Νετανιάχου

Ακόμη 13 από τους ομήρους που κρατά η Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας πρόκειται να αφεθούν ελεύθεροι σήμερα, κατά την τρίτη ημέρα της εκεχειρίας, μετέδωσε ο ισραηλινός ειδησεογραφικός ιστότοπος Ynet επικαλούμενος Ισραηλινούς αξιωματούχους.

Η Χαμάς έχει παρουσιάσει στο Ισραήλ κατάλογο με τους 13 ομήρους που πρόκειται να αφεθούν ελεύθεροι σήμερα, μεταξύ των οποίων θα είναι και κάποιοι Αμερικανοί πολίτες, ανέφερε το Ynet.

Το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου ανέφερε νωρίς σήμερα το πρωί ότι έχει λάβει κατάλογο με τα ονόματα των ομήρων που θα αφεθούν ελεύθεροι σήμερα, αν και δεν είχε διευκρινίσει τον αριθμό τους.

Το Ynet μετέδωσε ότι αυτή τη φορά δεν θα χωριστούν μέλη οικογενειών, όπως συνέβη κατά τον δεύτερο γύρο απελευθερώσεων.

Μετά την απελευθέρωση μιας πρώτης ομάδας ομήρων την Παρασκευή, η Χαμάς εξακολουθεί να κρατά περίπου 200 ομήρους.

Μετά από ένα θρίλερ που κράτησε αρκετές ώρες, χθες η Χαμάς άφησε ελεύθερους 17 ομήρους. Το Ισραήλ σε αντάλλαγμα άφησε ελεύθερους 39 Παλαιστίνιους κρατούμενους.

Representatives from the @ICRC just transferred 17 hostages via Egypt, including 13 Israeli and 4 Thai hostages, to ISA and IDF Special Forces, as they make their way to Israeli hospitals, where they will be reunited with their families.



We have been preparing to welcome our… pic.twitter.com/ulogSb2hk5 — Israel Defense Forces (@IDF) November 25, 2023

Η εκεχειρία αυτή, που συμφωνήθηκε υπό την αιγίδα του Κατάρ, προσέφερε μία ακόμη ημέρα ανάπαυλας στους κατοίκους της πολιορκημένης Λωρίδας της Γάζας έπειτα από επτά εβδομάδες πολέμου, ο οποίος ξεκίνησε στις 7 Οκτωβρίου μετά την πρωτοφανή επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ από την οποία σκοτώθηκαν περίπου 1.200 άνθρωποι. Οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί έχουν σταματήσει από το πρωί της Παρασκευής, όπως και οι εκτοξεύσεις ρουκετών από τη Χαμάς.

Η ισραηλινή κυβέρνηση ανακοίνωσε χθες το βράδυ ότι διαθέτει τον κατάλογο των ομήρων που αναμένεται να αφεθούν ελεύθεροι σήμερα, αλλά δεν είχε αποκαλύψει την ταυτότητά τους, τον αριθμό τους, αλλά ούτε και την ώρα που αναμένεται να παραδοθούν στον Ερυθρό Σταυρό.

Οι χθεσινές απελευθερώσεις καθυστέρησαν πολλές ώρες, καθώς η Χαμάς να κατηγόρησε το Ισραήλ ότι δεν σέβεται τη συμφωνία, αλλά τελικά η διαδικασία προχώρησε. Ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού Ντορόν Σπίλμαν έκανε λόγο για «τακτική» της Χαμάς «να καθυστερεί» στο πλαίσιο «ψυχολογικού πολέμου».

Οι Ταξιαρχίες Εζεντίν αλ Κάσαμ, η ένοπλη πτέρυγα του παλαιστινιακού κινήματος, έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο που δείχνει τους 13 Ισραηλινούς ομήρους και τους τέσσερις Ταϊλανδούς να μπαίνουν σε οχήματα της Διεθνούς Επιτροπής Ερυθρού Σταυρού, λίγο πριν τα μεσάνυκτα. Μια νεαρή γυναίκα, με επίδεσμο στον αστράγαλο που περπατούσε με πατερίτσες ήταν ξαπλωμένη σε φορείο σε ένα από τα οχήματα.

Το κομβόι πέρασε στην Αίγυπτο μέσω του περάσματος της Ράφα, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, και οι όμηροι οδηγήθηκαν στη συνέχεια στο Ισραήλ.

Μεταξύ των ομήρων που απελευθερώθηκαν χθες ήταν η Μάγια Ρεγκέβ, 21 ετών, η οποία απήχθη μαζί με τον 18χρονο αδελφό της όταν προσπαθούσαν να φύγουν από το μουσικό φεστιβάλ Tribe of Nova το οποίο δέχθηκε επίθεση από τη Χαμάς. Βίντεο που αναρτήθηκε σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχνε τη νεαρή γυναίκα και τον αδελφό της δεμένους στο πίσω μέρος από ένα φορτηγάκι.

«Είμαι πολύ χαρούμενη που η Μάγια επιστρέφει σε εμάς. Ωστόσο η καρδιά μου είναι κομμάτια επειδή ο γιος μου Ιτάι είναι ακόμη φυλακισμένος της Χαμάς στη Γάζα», δήλωσε η μητέρα τους Μίριτ σε ανακοίνωση που εξέδωσε το Φόρουμ των Οικογενειών των Ομήρων.

ילדים מוקפים במחבלי חמאס: החטופים הישראלים מועברים לצלב האדום | תיעוד@kaisos1987 pic.twitter.com/0XTrw2ep5I — כאן חדשות (@kann_news) November 25, 2023

Μια Ισραηλινοϊρλανδή 9 ετών, η Έμιλι, είναι επίσης μεταξύ της ομάδας των 17 ομήρων που απελευθερώθηκαν, ανακοίνωσε ο Ιρλανδός πρωθυπουργός Λίο Βαράντκαρ, κάνοντας λόγο για «μια ημέρα τεράστιας χαράς και ανακούφισης».

«Δεν υπάρχουν λέξεις»

«Δεν βρίσκουμε λέξεις για να περιγράψουμε τα συναισθήματά μας έπειτα από 50 δύσκολες και περίπλοκες ημέρες», δήλωσε ο Τόμας Χαντ, πατέρας της Έμιλι. «Είμαστε ενθουσιασμένοι που ξαναβρίσκουμε την Έμιλι, αλλά παράλληλα σκεφτόμαστε (…) όλους τους ομήρους που δεν έχουν επιστρέψει ακόμη σπίτια τους».

Τέσσερις Γερμανοϊσραηλινοί είναι επίσης μεταξύ των απελευθερωθέντων, επεσήμανε η Γερμανίδα υπουργός Εξωτερικών Αναλένα Μπέρμποκ εκφράζοντας την «ανακούφισή» της. Τέσσερις άλλοι Γερμανοϊσραηλινοί είχαν αφεθεί ελεύθεροι την Παρασκευή.

Οι 17 όμηροι «υποβλήθηκαν σε ιατρικές εξετάσεις», επεσήμανε ο στρατός του Ισραήλ. Ένας από αυτούς παρέμεινε στο νοσοκομείο και οι υπόλοιποι επέστρεψαν στις οικογένειές τους, διευκρίνισε.

Στο Τελ Αβίβ δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν χθες το βράδυ στην Πλατεία Ομήρων. «Βγάλτε τους από την κόλαση», έγραφε ένα πανό.

Εορτασμοί στη Δυτική Όχθη

Αργά το βράδυ το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι άφησε ελεύθερη δεύτερη ομάδα 39 Παλαιστίνιων κρατουμένων, όλοι τους γυναίκες και ανήλικοι.

Στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη κομβόι αυτοκινήτων, τα οποία πάνω τους είχαν σημαίες διάφορων παλαιστινιακών κινημάτων, βγήκαν στους δρόμους συνοδεύοντας λεωφορείο του Ερυθρού Σταυρού το οποίο μετέφερε τους κρατούμενους.

Στην Ανατολική Ιερουσαλήμ οι εορτασμοί ήταν πιο διακριτικοί. Πολλά οπλισμένα μέλη των δυνάμεων ασφαλείας του Ισραήλ είχαν παραταχθεί έξω από το σπίτι της 39χρονης Ίσραα Τζάαμπις, της πιο γνωστής κρατούμενης που αφέθηκε ελεύθερη χθες.

Η φωτογραφία της μέσα σε ισραηλινό δικαστήριο, στην οποία φαίνεται να σηκώνει τα ατροφικά της δάκτυλα, με το πρόσωπό της να είναι εν μέρει καμένο, έχει αναχθεί σε σύμβολο των δεινών τα οποία υφίστανται Παλαιστίνιοι κρατούμενοι.

«Ντρέπομαι να λέω ότι είμαι χαρούμενη την ώρα που όλη η Παλαιστίνη είναι τραυματισμένη», δήλωσε στους δημοσιογράφους από το σαλόνι του οικογενειακού της σπιτιού, στο πλευρό του 13χρονου γιου της Μοτασέμ. «Πρέπει να απελευθερώσουν τους πάντες», τόνισε.

Η Τζάαμπις είχε καταδικαστεί σε 11 χρόνια κάθειρξη γιατί το 2015 πυροδότησε γκαζάκι που μετέφερε στο αυτοκίνητό της σε ισραηλινό σημείο ελέγχου, με αποτέλεσμα να τραυματίσει έναν αστυνομικό.

Σχεδόν 250 φορτηγά

Στο πλαίσιο της συμφωνίας μεταξύ Χαμάς και Ισραήλ έχει κηρυχθεί τετραήμερη εκεχειρία, στη διάρκεια της οποίας θα αφεθούν ελεύθεροι 50 όμηροι του παλαιστινιακού κινήματος και 150 Παλαιστίνιοι κρατούμενοι.

Η παύση αυτή, που μπορεί να παραταθεί, επέτρεψε την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας και καυσίμων στη Λωρίδα της Γάζας, στην οποία το Ισραήλ είχε επιβάλει πλήρη αποκλεισμό από τις 7 Οκτωβρίου. Μέχρι τώρα τα φορτηγά που μετέφεραν βοήθεια εισέρχονταν στον παλαιστινιακό θύλακα με το σταγονόμετρο και έπειτα από έγκριση των ισραηλινών αρχών.

Χθες κατάφεραν να εισέλθουν στη Γάζα 248 φορτηγά, εκ των οποίων 61 μετέφεραν νερό, τρόφιμα και ιατρικά εφόδια στο βόρειο τμήμα του θύλακα, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

Ο ισραηλινός στρατός θεωρεί το βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας ζώνη μαχών και έχει ζητήσει από τους κατοίκους να το εγκαταλείψουν, ενώ εμποδίζει όποιον προσπαθεί να επιστρέψει.

Παρά τις προειδοποιήσεις αυτές χιλιάδες άνθρωποι εκμεταλλεύθηκαν την ανάπαυλα στις μάχες για να προσπαθήσουν να επιστρέψουν στον βορρά, στα σπίτια τους. Και, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς, επτά από αυτούς τραυματίστηκαν χθες από ισραηλινά πυρά.

«Τεράστια πίεση»

Από την έναρξη του πολέμου έχουν σκοτωθεί στη Γάζα 14.854 άνθρωποι, εκ των οποίων 6.150 παιδιά, σύμφωνα με την κυβέρνηση της Χαμάς.

Ο επικεφαλής του ισραηλινού στρατού, ο στρατηγός Χερτζί Χαλέβι, προειδοποίησε ότι ο πόλεμος δεν έχει τελειώσει. «Θα ξαναρχίσουμε τις επιθέσεις στη Γάζα μόλις τελειώσει η εκεχειρία (…) για να εξαρθρώσουμε τη Χαμάς και να ασκήσουμε τεράστια πίεση ώστε να επιστραφούν το συντομότερο δυνατό όσοι περισσότεροι όμηροι γίνεται, μέχρι τον τελευταίο», τόνισε.

Τα νοσοκομεία στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας εξακολουθούσαν χθες να δέχονται πολλούς τραυματίες που απομακρύνθηκαν από το βόρειο τμήμα. Αλλά, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του υπουργείου Υγείας της Χαμάς, τον Άσραφ αλ Κιντρέχ, τα νοσοκομεία «δεν έχουν πια την ικανότητα ούτε τον εξοπλισμό» για να αντιμετωπίσουν αυτή την εισροή.

Περισσότερα από τα μισά σπίτια στον θύλακα έχουν καταστραφεί ή υποστεί ζημιές, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, και 1,7 εκατ. άνθρωποι από τους συνολικά 2,4 εκατ. κατοίκους της Γάζας έχουν εκτοπιστεί.

